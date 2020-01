Grottammare, ladri in azione pizzeria: smurata una cassaforte

Ladri in azione pizzeria. A farne le spese lo storico locale Papa Sisto a Grottammare. Il blitz è stato messo a segno da due malviventi incappucciati alle prime ore dell’alba del 26 gennaio. I balordi sono stati ripresi dalle telecamere della videosorveglianza alle 6.10 mentre entravano da una finestra del locale. Sono quindi usciti, portandosi via la cassaforte, nove minuti dopo.



A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa che erano stati svegliati dai colpi di mazza con i cui i ladri stavano smurando la cassaforte.

Sul posto è prontamente giunta una pattuglia da San Benedetto ma dei malviventi non vi era più traccia. Sul posto sono stati eseguiti gli accertamenti di polizia scientifica. In tarda mattina il titolare dell’attività si è recato nella locale stazione dei carabinieri per formalizzare la denuncia.

I malviventi, prima di allontanarsi dal locale, hanno ripulito anche il registratore di cassa. Da quantificare ancora l’esatto bottino.