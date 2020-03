Ascoli Piceno, indicazioni alla cittadinanza sulla comunicazione con il Comune Diversi i numeri telefonici dedicati in aggiunta agli indirizzi di posta elettronica

Si invita la cittadinanza ad utilizzare i seguenti canali al fine di inoltrare le istanze e le comunicazioni dirette agli Uffici comunali e agli Amministratori:

– Posta elettronica: protocollo@comune.ascolipiceno.it

– Posta elettronica certificata (pec): comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

Si rende noto che per disposizione dirigenziale, la sede del Protocollo Generale in piazza Arringo 7 è APERTA dalle ore 10 alle ore 12, dal lunedì al venerdì, SOLO per:

– la ricezione della corrispondenza e dei depositi di atti giudiziari notificati ai cittadini dagli ufficiali giudiziari e dai messi notificatori;

– per il rilascio dei predetti atti ai cittadini. Per informazioni sulle modalità del ritiro è necessario contattare i numeri 3386612225 – 3332072310.

Numeri di telefono attivi:

Protezione civile

0736 244675

Centrale operativa Polizia Municipale

0736 244674

Ufficio Relazioni con il pubblico *

3332072310 – 3386612225

* Per informazioni è possibile:

– utilizzare il canale istituzionale facebook del Comune;

– contattare i numeri 3332072310 – 3386612225. Il personale dell’URP garantirà un servizio di risposta telefonica dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì;

– inviare una e-mail a urp@comune.ascolipiceno.it. Il servizio URP (Ufficio Relazione con il pubblico) provvederà a rispondere e a ricontattare il richiedente.