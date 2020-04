Disponibili su Youtube le raccolte virtuali della Biblioteca comunale di Ascoli Piceno Vari i generi letterari coinvolti nell'iniziativa

31 Letture Cultura e Spettacoli

Come più volte affermato dal Sindaco Marco Fioravanti e dall’Assessore alla Cultura Donatella Ferretti, la Biblioteca Comunale di Ascoli Piceno – pur essendo temporaneamente chiusa al pubblico – è impegnata in alcuni progetti di smart working volti a portare la lettura direttamente nelle case dei cittadini.

Oltre al già noto servizio di Biblioteca digitale “Medialibrary”, i dipendenti della Biblioteca stanno realizzando audio/video letture, organizzate in raccolte virtuali, sotto la supervisione del direttore Roberto Palumbo.

Le due raccolte, dal titolo “Pagine e pensieri narrati” e “Fiabe e racconti per tutte le età”, spaziano dalla lettura di racconti classici all’analisi di articoli di interesse, passando per brani di narrativa o saggistica, testi italiani e stranieri, fino ad arrivare a “pillole” di filosofia.

I video hanno una durata dai 3 ai 6 minuti: le letture più lunghe sono state suddivise in “parti”, così da poterle ascoltare in momenti diversi. Per accedere al servizio l’amministrazione comunale ha attivato un canale youtube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-ZI5taMl7Cgnnt-FRcpQgMf9LmG-Gt4J (YouTube > comune di Ascoli Piceno).

Il link è pubblicato anche sul sito comunale nella sezione dedicata alla biblioteca.