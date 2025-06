On the Road premiata per il 5° anno consecutivo con il logo “WeWelcome” dall’UNHCR Importante riconoscimento per la cooperativa sociale di San Benedetto del Tronto

La Cooperativa Sociale On the Road per il quinto anno consecutivo ha ricevuto il logo WeWelcome dall’UNHCR Italia – Agenzia ONU per i Rifugiati, un riconoscimento assegnato a enti, associazioni e imprese che ogni giorno si impegnano per favorire l’inclusione lavorativa di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Per On the Road questo non è solo un premio, ma la conferma concreta di un percorso che vede la Cooperativa impegnata, giorno dopo giorno, nel costruire opportunità reali di integrazione al lavoro.

“Percorriamo questa strada fianco a fianco con le persone che ci danno fiducia” – afferma Lara Carosi, la Responsabile dell’Area Servizi al Lavoro della Cooperativa On the Road – “perché crediamo profondamente in una società che non lascia indietro nessuno e che riconosce il valore di ciascuna persona, senza distinzioni.”

Il programma “Welcome. Working for Refugee Integration”, promosso dall’UNHCR, rappresenta oggi uno dei più solidi strumenti di inclusione lavorativa in Italia. Dal 2017 a oggi ha permesso di avviare oltre 50 mila percorsi professionali per persone rifugiate. Solo nel 2024 sono stati attivati più di 16.200 inserimenti lavorativi grazie all’impegno di aziende, cooperative, enti del terzo settore e istituzioni.

Nella settima edizione del programma, l’UNHCR ha conferito il logo We Welcome a 57 realtà italiane, tra cui On the Road, per aver contribuito in maniera significativa all’inserimento nel mercato del lavoro di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale.

Nel 2024, oltre 1.500 persone hanno avuto accesso agli sportelli multidisciplinari di On the Road, con una presenza significativa nell’area Tratta e Sfruttamento (36%) e nell’area Marginalità Estrema (25%). Le nazionalità più rappresentate sono Italia, Nigeria, Marocco e Tunisia.

Fra le persone accolte, il 23% ha intrapreso percorsi nei Servizi al Lavoro, attivando attività di bilancio di competenze, orientamento, stesura di CV e tirocini, con l’obiettivo di conquistare una reale autonomia lavorativa. Inoltre, l’11% ha partecipato a percorsi di formazione professionale, in particolare per l’acquisizione di competenze linguistiche e trasversali, grazie alle attività di On the Road come Ente accreditato per la formazione professionale nella Regione Marche.

Secondo i dati UNHCR, le aziende premiate indicano tra le principali motivazioni per l’inserimento di persone rifugiate la volontà di rafforzare il proprio impegno verso la comunità (62%), promuovere un cambiamento culturale (43%) e aderire a principi di responsabilità sociale d’impresa (41%).

On the Road condivide pienamente questa visione e continuerà a lavorare per un mondo del lavoro più aperto, inclusivo e capace di riconoscere il valore delle diversità.

“Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio e ci sprona a proseguire con determinazione coinvolgendo in questa iniziativa una rete sempre più ampia di aziende del territorio. Ogni giorno costruiamo relazioni di fiducia, ogni giorno scegliamo di stare accanto a chi affronta nuove partenze. Insieme.”