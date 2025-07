Caduta fatale da sei metri d’altezza, soccorsi inutili ad Ascoli per Benito Ferretti L'uomo ha perso la vita mentre stava effettuando dei lavori nella frazione di Morignano

Un uomo di 64 anni è deceduto nella giornata di domenica 29 giugno ad Ascoli Piceno: troppo gravi le lesioni riportate a seguito di una caduta da circa sei metri d’altezza.

Il dramma si è consumato intorno alle ore 10.30 presso un’abitazione situata in località Morignano.

Benito Ferretti stava effettuando dei lavori quando si è schiantato al suolo per motivi non ancora ben chiari. I suoi familiari, presenti al momento del fatto, hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorritori: nonostante gli sforzi del personale sanitario del 118, purtroppo, il 64enne è spirato prima di poter essere trasferito all’ospedale in eliambulanza.