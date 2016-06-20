La rassegna TAU arriva ad Ascoli Piceno venerdì 8 agosto In scena "Coppie mitiche" con Enrico Lo Verso e Serena Guida

137 Letture Cultura e Spettacoli

Ancora un appuntamento al Chiostro di Sant’Agostino ad Ascoli Piceno venerdì 8 agosto con Coppie mitiche, un affresco teatrale con Enrico Lo Verso e Serena Guida diretto da Alessandra Pizzi che attraversa il tempo e lo spazio, un intreccio di parole, musica e danza che dà nuova vita alle grandi storie d’amore della mitologia.

Lo spettacolo è proposto nel cartellone della XXVII edizione della rassegna regionale TAU/Teatri Antichi Uniti è promossa dalla Regione Marche, AMAT e 17 Comuni del territorio (Ancona, Ascoli Piceno, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Cupra Marittima, Falerone, Fano, Macerata, Matelica, Monte Rinaldo, Osimo, Pesaro, Porto San Giorgio, San Severino Marche, Senigallia, Sirolo, Urbisaglia).

Coppie mitiche porta in scena le grandi storie d’amore della mitologia, della letteratura e della storia. Un format pensato per esplorare la narrazione del sentimento che ha ispirato artisti di ogni disciplina nei secoli, rivelando i desideri, le contraddizioni e le potenze dell’essere umano.

Il mito, con la sua forza evocativa, è il primo linguaggio che useremo per raccontare. Perché nei miti si fondano le radici dell’umanità e si custodisce il senso profondo delle relazioni umane. Coppie mitiche parte da qui, dalle origini: Orfeo ed Euridice, Amore e Psiche, Elena e Paride, figure che continuano a parlarci, perché in esse si riflette ciò che siamo e ciò che continuiamo a cercare. La rilettura contemporanea è la chiave di questo lavoro: senza smarrire la potenza originaria del racconto, Coppie mitiche rilegge i miti con uno sguardo contemporaneo che li libera dalla retorica per restituirne l’essenza: uno specchio in cui riconoscersi. La rilettura del mito è un atto critico, poetico e teatrale che si interroga sul senso delle relazioni e sulle nostre radici culturali.

Cosa significa amare nell’epoca della distanza? Cosa resta della fedeltà, del desiderio, della promessa? Come cambiano le dinamiche tra i generi, i ruoli, le attese?

Attraverso le coppie del mito e della storia, Coppie mitiche costruisce un atlante sentimentale che parla dell’amore, ma anche dell’identità, della trasformazione, del bisogno di essere visti e riconosciuti.

Le coreografie dello spettacolo sono di Marilena Martina, Laura Tutolo, i danzatori in scena sono Laura Tutolo, Marilena Martina Fausto Paparozzi, Francesco Tomasso, Gleijdis Pashkaj, Giorgia Duro, Leonardo Lazzaro, Marco Andaloro, assistente alla regia Sara Santucci, produzione Ergo Sum.

Informazioni e prevendite presso AMAT e biglietterie circuito vivaticket, biglietteria del Teatro 0736 298770, biglietteria al Chiostro di Sant’Agostino 334 6634432 la sera di spettacolo dalle ore 20.30. Inizio spettacolo ore 21.30.