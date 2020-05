Monteprandone, al via il nuovo bando per l’assegnazione di ulteriori buoni spesa Le domande potranno essere inviate a partire dalla mezzanotte di martedì 5 maggio

È online il nuovo avviso pubblico per la concessione di buoni per acquisto di generi alimentari e di prima necessità in favore di persone e/o famiglie residenti a Monteprandone in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto e il relativo modulo per la domanda.

Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione del buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, residenti anagraficamente nel Comune di Monteprandone che si trovino nelle seguenti condizioni:

– aver avuto nel mese di aprile 2020 entrate complessive, in qualsiasi forma percepite, inferiori alle fasce indicate: 1 persona: 900 euro, 2 persone: 1.300 euro, 3 persone: 1.500 euro, 4 persone: 1.700 euro, 5 o più persone: 1.800 euro;

– essere intestatari di conti correnti bancari, postali, strumenti finanziari di qualsiasi forma (titoli di stato, azioni, obbligazioni, fondi comuni ecc) il cui valore complessivo non abbia superato gli € 10.000,00 alla data del 30/04/2020. Tale limite è inteso come sommatoria del valore di tutti i conti e strumenti finanziari come sopra descritti posseduti dai componenti del nucleo familiare;

– NON aver già percepito buoni spesa COVID-19 a seguito del precedente avviso.

Laddove i fondi disponibili non fossero sufficienti a fornire risposta a tutte le domande ammissibili, verrà stilata una graduatoria in base all’ordine cronologico di arrivo al protocollo (come risultante dalla PEC, mail o messaggio whatsApp). Per ciascun nucleo familiare può essere presentata un’unica istanza.

La domanda va presentata utilizzando ESCLUSIVAMENTE l’apposito modello scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Monteprandone www.monteprandone.gov.it e pervenire, TASSATIVAMENTE PENA ESCLUSIONE nel seguente periodo: DALLE ORE 00.00 DI MARTEDÌ 5 ALLE ORE 23.59 DI GIOVEDÌ 7 MAGGIO via e-mail: protocollo@comune.monteprandone.ap.it o via P.E.C.: comune.monteprandone@emarche.it.

Nel caso in cui non si posseggano tali strumenti potrà essere inviata la domanda firmata e il documento di identità tramite whatsApp al numero 3666156066.

Solo in caso di assoluta impossibilità ad utilizzare le modalità sopraindicate, la domanda potrà essere consegnata a mano esclusivamente presso la Delegazione Comunale di via delle Magnolie a Centobuchi, previo appuntamento telefonico con l’Ufficio Servizi Sociali.

Per informazioni, chiarimenti sui requisiti e supporto nella compilazione si possono contattare gli uffici servizi sociali, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, ai seguenti numeri: 0735/710941; 0735/710935; 0735710825 oppure via mail a servizisociali@comune.monteprandone.ap.it.