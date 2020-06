Spinetoli, agguato mortale a colpi di pistola ai danni di un uomo di 50 anni L'uomo, Antonio Cianfrone, in passato aveva prestato servizio come carabiniere a Monsampolo del Tronto

Un uomo di 50 anni è rimasto ucciso nella mattinata di mercoledì 3 giugno a Spinetoli, vittima di un agguato messo a segno da ignoti.

La vittima, Antonio Cianfrone, stava percorrendo la pista ciclopedonale tra Pagliare del Tronto e Monsampolo del Tronto quando è stato raggiunto da diversi colpi di pistola esplosi da un individuo con il volto coperto da un casco integrale, il quale si sarebbe poi dato alla fuga in moto assieme a un suo complice.

Inutile ogni tentativo di soccorso nei confronti del 50enne, per il quale era stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Ex-carabiniere di origini abruzzesi assegnato in passato al comando di Monsampolo, Cianfrone era stato sospeso dal servizio dal 2015 in quanto accusato di diversi reati, tra cui una vicenda di concussione perpetrata ai danni di alcuni commercianti del Piceno.

Le forze dell’ordine sono ora la lavoro al fine di risalire all’identità dei responsabili dell’omicidio: al vaglio le testimonianze dei presenti e le riprese delle telecamere di sicurezza situate nelle vicinanze del luogo dell’agguato.