Il Comune di Monteprandone riceve in donazione un sanificatore ad ozono Il dispositivo in questione permette di eliminare ogni sorta di agente patogeno, tra cui il Covid-19

34 Letture Cronaca

Si è tenuta questa mattina, giovedì 11 giugno, presso la sede dell’azienda Planum Technology di Monteprandone la cerimonia di consegna del sanificatore ad ozono.

Il sanificatore Ozovid è una strumentazione in grado di eliminare ogni tipo di agente patogeno, ivi compreso, come cita il Decreto legge del Ministero della Salute che da settembre obbliga ospedali e cliniche a fornirsi di un sanificatore ad ozono, il Covid 19.

Alla cerimonia erano presenti per il Comune il sindaco Sergio Loggi, il Comandante della Polizia Locale Eugenio Vendrame, il vicecomandante Alfredo Scarfini e l’ispettore Isabella Ascani, per l’azienda l’ing. Michele Valerio Sibillo presidente e titolare e il dr. Paolo Pierantozzi commerciale.

L’azienda Planum Technology produce strumenti professionali per la sanificazione ad ozono e Sibillo vuole rendersi parte attiva nel supportare la comunità medica nella difficile battaglia della sicurezza degli ambienti ospedalieri.

Da parte del sindaco Sergio Loggi è arrivato il ringraziamento al titolare e ai tecnici dell’azienda per aver pensato di donare alla comunità un macchinario innovativo che verrà utilizzato per la sanificazione di mezzi di trasporto e locali comunali. In particolare ha sottolineato con orgoglio che il macchinario è stato completamente studiato, ideato e realizzato nel Comune di Monteprandone.