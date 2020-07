Presentata un’interrogazione sullo stato della Provinciale “Salaria Superiore” La consigliera provinciale Piera Seghetti richiama l'attenzione in particolare al tratto tra Ascoli Piceno e Mozzano

Mercoledì 1 luglio il Consigliere provinciale della lista ‘L’Altra Provincia’ Piera Seghetti ha depositato in Provincia un’interrogazione al Presidente dell’Ente Sergio Fabiani per chiedere chiarimenti sulla manutenzione della Strada Provinciale ‘Salaria Superiore’, in particolare nel tratto che collega la periferia ovest della città di Ascoli alla frazione di Mozzano (AP).

“Chi percorre quei chilometri si accorge dello stato di evidente abbandono in cui versa la strada a causa di una inesistente manutenzione che oramai si protrae da troppi mesi” spiega il Consigliere. In particolare l’accento cade sul disagio provocato dal mancato taglio dell’erba a bordo strada: “La vegetazione sta prendendo ormai il sopravvento sulla sede stradale: l’erba selvatica e le sterpaglie ogni giorno invadono sempre di più la carreggiata, rappresentando oltre che un segno tangibile di incuria, anche e soprattutto un pericolo per chi transita”.

A richiamare l’attenzione, secondo il consigliere Seghetti, l’erba che si affaccia sulla strada in prossimità delle curve: “Specialmente prima del paese di Mozzano ci sono dei tornanti in cui l’erba, invadendo la strada, copre quasi totalmente la visuale in entrambi i sensi, costituendo un serio pericolo per la circolazione. Questo è ancor più grave se si pensa che in queste settimane la strada è sempre più frequentata da moto, biciclette e podisti che la percorrono ogni giorno in maniera intensa”. Ecco, quindi, l’appello al Presidente della Provincia: “Essendo la Provincia ente proprietario e incaricato della manutenzione della strada, chiedo a Fabiani di spiegare quanto prima il perché di questo evidente e raccapricciante abbandono: l’Ente è a conoscenza della situazione? Perché non è intervenuta? E se intende farlo, con quali tempi?”.

Il Consigliere Provinciale

Piera Seghetti