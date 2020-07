Ascoli Piceno, donna soccorsa dopo essere caduta in un dirupo a Colle San Marco Protagonista della vicenda una 63enne del capoluogo piceno, che se la sarebbe cavata con conseguenze di poco conto

Disavventura a lieto fine quella capitata nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio a una 63enne di Ascoli Piceno, soccorsa dopo essere caduta in un dirupo.

Le ricerche della donna hanno avuto inizio nella tarda serata di lunedì, dopo che i suoi familiari si erano preoccupati nel non vederla rincasare come di consueto alcune ore prima. Vigili del Fuoco e forze dell’ordine hanno così cominciato a passare al setaccio il territorio, rinvenendo l’automobile della 63enne a Colle San Marco.

La donna, scivolata in un profondo strapiombo dal quale non era stata in grado di risalire con le proprie forze, è stata infine individuata poco prima della mezzanotte: una volta recuperata, è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118.