Modifiche alla viabilità nel centro storico di Ascoli Piceno Istituita fino al prossimo 31 ottobre l'Area Pedonale Urbana in via Costanzo Mazzoni

L’Amministrazione comunale con ordinanza numero 380 DEL 14/08/2020 ha disposto: di istituire previa avvenuta apposizione della necessaria segnaletica stradale verticale, orizzontale nonché la realizzazione dei nuovi stalli di sosta ove previsti.

In oltre ha così stabilito:

– il transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3500 kg. in via E.Trebbiani e in Ponte Romano;

– l’obbligo di svolta a sinistra per tutte le provenienze da via della Fortezza all’intersezione con la piazza Sant’Agostino;

– in via sperimentale e fino al 31 ottobre 2020, l’Area Pedonale Urbana in via C. Mazzoni, per il tratto compreso dall’intersezione con via delle Torri fino a quella con Rua A. Cinelli;

– in via delle Torri, lato ovest, nei pressi dell’intersezione con la piazza Sant’Agostino la realizzazione dell’offerta di sosta pari ad due (2) stalli da destinare come stazione di ricarica dei veicoli a trazione elettrica ed ibridi plug-in, di cui all’art.54, comma 1°lett.”a” e all’art.53 comma 1°lett.”a”del C.d.S;

– in piazza Sant’Agostino, lato ovest, nei pressi dell’intersezione con la via delle Torri la realizzazione dell’offerta di sosta per disabili pari ad uno (1) stallo;

– in piazza Sant’Agostino, lato nord, nei pressi dell’intersezione con la via delle Torri la realizzazione dell’offerta di sosta per scuolabus( uno stallo);

– in piazza Sant’Agostino, su tutti i lati e facendo salvo l’offerta sopra prevista, il divieto di sosta rimozione coatta con orario 0-24.