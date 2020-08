Al via la prima edizione del “Monsart Festival” a Monsampolo del Tronto Gli appuntamenti si terranno nelle giornate di giovedì 27 agosto, 3 e 10 settembre

26 Letture Cultura e Spettacoli

A Monsampolo del Tronto arriva l’incanto degli spettacoli di strada per la 1° edizione del “Monsart festival”, che a partire da giovedì 27 agosto trasformerà il borgo e la frazione Stella in un mondo di meraviglie. Una novità per l’estate monsampolese, con la 1° edizione del festival concentrata in tre giovedì (27 agosto, 3 e 10 settembre).

«Nell’ambito del rispetto delle normative anti Covid 19, abbiamo voluto organizzare questo festival che nasce dalla riuscitissima esperienza di “Natale in piazza”. Una manifestazione che dà spazio alla cultura dell’arte di strada, in totale sicurezza – spiega il Sindaco di Monsampolo del Tronto Massimo Narcisi. Questo è stato, per tutta la nostra comunità, un anno difficile con “Monsart festival” abbiamo voluto lanciare un messaggio di speranza e di ripartenza per allietare durante i tre giovedì le nostre famiglie con spettacoli di grande pregio».

Il festival è organizzato dal Comune di Monsampolo del Tronto e la direzione artistica è affidata all’Associazione Whatsart di Recanati che organizza festival di arte di strada tra i più importanti delle Marche, come il “Recanati Art Festival”.

La proposta artistica del “Monsart festival” incontra davvero tutti i gusti e comprende performance di circo contemporaneo, acrobatica aerea con tessuti, trapezio, corda e doppio cerchio, teatro danza, ruota Cyr, giocoleria, fuoco, magia ed equilibrismo, mimo, teatro di burattini, musica. L’ingresso a tutte le attività è libero e gratuito (fino ad esaurimento posti disponibili in base alle prescrizioni previste dalla normativa sul Covid 19 – In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al chiuso)

Programma:

GIOVEDI’ 27 AGOSTO – Piazza Marconi Monsampolo del Tronto

ORE 21.15 – SAVOIR FAIRE – Spettacolo di visual comedy ed equilibrismo di e con DAMIANO MASSACCESI

ORE 22.00 – FLY IN THE STREET – Spettacolo di manipolazione clave, sfere contact, verticalismi e ruota cyr di e con ALESSIO BURINI

ORE 22.45 – MAGO PER SVAGO – Spettacolo di magia e teatro comico a cura di L’ABILE TEATRO di e con SIMON LUCA BARBONI e MIRCO BRUZZESI

GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE – Piazza Bachelet Stella di Monsampolo del Tronto

ORE 21.15 – WHY NOT – Spettacolo di circo, giocoleria e rock and roll di e con PIERO RICCIARDI

ORE 22.00 – FIRE ZOO – Spettacolo di teatro di strada, fuoco e bestie fiammeggianti di e con Alessio Dantignana.

ORE 22.45 – ELISIR – Spettacolo con struttura di acrobatica aerea con tessuti, amaca, trapezio e cerchio doppio a cura di ARIA DI CIRCO di e con Caterina del Giudice e Mariù Santoncini

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE – Nuova Piazza Stella di Monsampolo del Tronto

ORE 21.15 – LE DISGRAZIE DI BABBEO – Spettacolo di burattini a cura di FABIANO D’ANGELO

ORE 22.00 – STREET SWING – Spettacolo di equilibrismo con clave, scala libera e magia di e con LORENZO CRIVELLARI.

ORE 22.45 – MESSAGE IN A BOTTLE – Spettacolo con struttura di acrobatica aerea con rete aerea, corda mano a mano, cerchi doppio e trapezio a cura di ARIA DI CIRCO di e con CATERINA DEL GIUDICE e MARIÙ SANTONCINI

Info:

Associazione di promozione sociale “Whatsart”

331844224

info@whatsart.it

www.whatsart.it

www.monsampoloborgoaccogliente.it