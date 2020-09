Nuovo appuntamento con i recuperi della rassegna “Ascolinscena” Sabato 26 settembre, presso il PalaFolli, sarà la volta di "Non ti conosco più" della Compagnia Amici della Ribalta

Secondo appuntamento, sabato 26 settembre 2020 alle ore 21.00 al PalaFolli con i recuperi degli spettacoli sospesi a causa dell’emergenza sanitaria.

Sul palco del teatro di Ascoli Piceno saranno ospiti gli attori della Compagnia Amici della Ribalta di Lanciano con lo spettacolo “Non ti conosco più” di Aldo De Benedetti e la regia di Luigi Marfisi.

La storia raccontata vede protagonista Luisa, moglie di un intraprendente avvocato, la quale pensa che per ravvivare il menage familiare occorra l’intervento di un terzo. Paolo, il marito, non “pensa” perché è impegnato al disbrigo di altre pratiche. Alberto, il terzo incomodo, è uno scapolo-gentiluomo.

L’inatteso arrivo di zia Clotilde dal Canada ha l’effetto di un uragano, lei vorrebbe sopprimere tutti gli scapoli e rendere il matrimonio obbligatorio a tutto vantaggio di sua figlia Evelyn. Nella vicenda si inserisce Ursula, un’avvenente segretaria.

L’intreccio si dipana gradevolmente con battute sagaci e mai volgari, con colpi di scena e con trovate così originali che poi, alla fine, tutto si spiegherà.

Sul palco gli attori Vincenzo Torosantucci, Luigi Marfisi che cura anche la regia, Raffaella Di Florio, Anna De Sanctis, Giulia Amaro, Celestina Ciarelli, Lilia Giangregorio e Clara Labrozzi.

Lo spettacolo di sabato prossimo 26 settembre è uno dei recuperi delle sospensioni durante l’emergenza sanitaria. Il Teatro si è attrezzato adeguandosi a tutte le normative anti-covid e sabato scorso è andato in scena lo spettacolo della compagnia ascolana Li Freciute senza alcun problema.

Si ricorda che per la partecipazione è necessaria la prenotazione allo 0736-352211, anche per gli abbonati. L’ingresso in Teatro avverrà con la mascherina e dopo la misurazione della temperatura corporea. Per il PalaFolli si applicano tutte le norme ancora in vigore come il distanziamento, l’uso della mascherina e il divieto di assembramento, e proprio per questo non sarà garantito il servizio bar.

Ingresso € 10,00

Per info www.palafolli.it oppure 0736-35 22 11

da: Compagnia dei Folli