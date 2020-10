Conto alla rovescia per la riapertura del centro “Airone” a Monteprandone La struttura riaprirà i battenti giovedì 15 ottobre

Da giovedì 15 ottobre riapre il Centro di animazione e socializzazione pomeridiana “Airone” presso i locali della scuola primaria di via Benedetto Croce a Centobuchi.

Nella struttura comunale si offre accoglienza e sostegno socio-educativo a minori in età scolare basato su interventi personalizzati a favore del benessere di bambini e ragazzi.

Il servizio è gratuito, gestito dalla cooperativa sociale P.A.Ge.F.Ha. onlus di Ascoli Piceno, aperto ai residenti nel Comune e attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

“Riapriamo il Centro Airone uno degli spazi socioeducativi che offre servizi a favore dei minori oltre l’orario scolastico – spiega il vicesindaco con delega alle politiche per l’infanzia e per i minori Daniela Morelli – mantenendo così l’impegno dell’Amministrazione comunale nell’ambito delle politiche di sostegno alla genitorialità. Anche per questo la frequenza al Centro sarà subordinata alla sottoscrizione da parte delle famiglie anche di una dichiarazione di impegno al rispetto delle misure preventive antiCovid19”.

La domanda e le relative modulistiche dovranno essere compilate utilizzando ESCLUSIVAMENTE gli appositi modelli disponibili presso:

– Ufficio Servizi Sociali, via Limbo, Monteprandone

– Punto informativo Servizi Sociali Delegazione Comunale via delle Magnolie, Centobuchi

– Sito istituzionale del Comune www.monteprandone.gov.it/politiche-educative

Le richieste dovranno pervenire con UNA SOLA delle seguenti modalità: