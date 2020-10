Annullata l’edizione 2020 della “Castagnata in Piazza” a Montefiore dell’Aso La decisione è maturata in seguito alla perdurante emergenza legata alla pandemia di Coronavirus

Il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Montefiore dell’Aso, di concerto con il Comune di Montefiore dell’Aso, visti i provvedimenti restrittivi in materia di Coronavirus, comunica che l’evento “Castagnata in Piazza” prevista per il terzo week end di ottobre 2020, è stato annullato.

Visto il prolungarsi dello stato di emergenza, a malincuore, dopo ripetuti incontri si è arrivati ad una decisione unanime che ha portato ad annullare i diversi appuntamenti previsti nel Comune di Montefiore dell’Aso.

Per la Castagnata, evento oramai consolidato nel nostro paese, ci diamo appuntamento all’anno prossimo, con una edizione ricca di eventi, food e intrattenimenti!

da: Pro Loco Montefiore dell’Aso