Consentita l’accensione anticipata dei riscaldamenti a Grottammare Il via libera riguarda il periodo compreso tra mercoledì 21 e sabato 31 ottobre

94 Letture Cronaca

Considerato che la temperatura atmosferica, in particolare nelle prime ore del mattino ed in serata, subisce

un notevole abbassamento;

Visto il prolungarsi della situazione di emergenza sanitaria per il COVID-19;

Considerato che:

– ai sensi dell’art. 4, comma 2. del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, per la zona climatica D, della quale fa parte il Comune di Grottammare, l’esercizio degli impianti termici è consentito dal 1 novembre al 15 aprile per una durata massima ore 12 giornaliere;

– ai sensi dell’art. 4, comma 3. del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, per la stessa zona climatica, al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria, pertanto di massimo 6 ore al giorno;

Ritenuto che:

– la concomitanza del prolungarsi dell’emergenza sanitaria e del rapido calo delle temperature giustifichi l’anticipazione del periodo di esercizio degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati ubicati nel territorio del Comune di Grottammare;

– ricorrano le condizioni per anticipare il periodo di esercizio degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati compresi nel territorio del Comune di Grottammare, a decorrere dal 21/10/2020 fino al 31/10/2020 compreso, fatte salve le disposizioni previste per gli edifici e i casi indicati al medesimo art. 4, comma 5 e 6 citato del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013;

Visti:

– l’art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 che prevede che il sindaco con propria ordinanza, può ampliare a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

– l’art. 50 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento;

Ritenuto, pertanto, di consentire l’attivazione anticipata degli impianti di riscaldamento per un periodo massimo non superiore alle 6 (sei) ore giornaliere;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il vigente Statuto Comunale;

AUTORIZZA

1. l’accensione anticipata degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati compresi nel Comune di Grottammare per il periodo dal 21/10/2020 al 31/10/2020 compreso, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall’art. 3 del d.p.r. n. 74/2013.

Copia della presente viene trasmessa:

– agli Istituti scolastici presenti sul territorio comunale;

– all’Ufficio Stampa e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per la divulgazione;

– all’Ufficio Manutenzioni, Patrimonio e Tutela Ambientale per i provvedimenti di competenza.

Il Sindaco

Enrico Piergallini