Antivirus gratuito o a pagamento? Computer da gaming o da ufficio? L’importante è che sia protetto

Quando si parla di navigazione online, bisogna mettere in evidenza come sia un aspetto di cui si sente sempre più parlare, anche perché è davvero fondamentale, a maggior ragione in un’epoca in cui siamo tutti molto più connessi rispetto a prima.

Tra smartphone e computer, infatti, ci troviamo a navigare sul web oppure sui social network con una frequenza impressionante. Siamo connessi ogni giorno e a ogni ora e, spesso non ci rendiamo conto di quanti possono essere i pericoli che sono correlati alla navigazione online. Spesso e volentieri, infatti, si tratta in maniera un po’ troppo superficiale l’aspetto della protezione dei dati e della navigazione sul web.

Computer da gaming o da ufficio? L’importante è che sia protetto

Nel corso degli ultimi anni, il settore del gioco online è cresciuto in maniera così incredibile e veloce, che si gioca sempre di più sia da pc che da device mobile. In modo particolare, durante il 2019, è stato registrato il tanto atteso sorpasso da parte di tutti quegli utenti che scommettono e puntano da smartphone rispetto a quelli che lo fanno mediante il proprio computer.

Ebbene, chi ama puntare online, sa alla perfezione come, però, la questione legata alla protezione dei dati sia davvero molto importante. Ecco spiegato il motivo per cui è fondamentale prestare sempre la massima attenzione nel momento in cui si deve scegliere la piattaforma dove poter creare il proprio conto di gioco. in tal senso, una delle cose migliori da fare è quella di dare uno sguardo su casinoonlineaams.com, in maniera tale da poter trovare tutti i migliori casinò online legali italiani, con la possibilità di approfondire sia le caratteristiche dal punto di vista tecnico che le recensioni degli utenti in merito all’esperienza di gioco.

Acquistare un antivirus oppure scaricarlo gratuitamente?

Nel momento in cui si compra un nuovo computer, spesso e volentieri si è molto più portati ad acquistare pure un nuovo antivirus, mentre in altri casi si tende a optare per una soluzione gratuita. Cosa cambia? Prima di tutto, bisogna mettere in evidenza come non esistano antivirus invincibili. In alcuni casi, infatti, può succedere che antivirus molto famosi e apprezzati possano commettere qualche “leggerezza” e non individuare dei virus che, invece, sono stati rilevati da parte di programmi di protezione free.

Detto questo, bisogna ribadire un concetto per evitare che si possa fare confusione. Gli antivirus disponibili per il download gratuito, non sono affatto uguali rispetto a quelli a pagamento. Chi è convinto che non serva a nulla spendere denaro per comprare un antivirus quando si può scaricare gratuitamente dal web è completamente fuori strada.

Un antivirus gratuito può senz’altro garantire delle buone prestazioni, ma per ragioni facilmente intuibili, non è in grado di mettere a disposizione degli utenti una protezione completa ed efficace come un programma a pagamento.

Gli antivirus che si devono acquistare sborsando una determinata somma di denaro, infatti, sono in grado di offrire molto di più rispetto a quelli proposti gratuitamente. Ad esempio, consentono di sfruttare un doppio motore di scansione, firewall, protezione anti-truffa, ma anche filtri che permettono di combattere il phishing, una tastiera molto più sicura rispetto ai keylogger, il sistema di parental control attivabile in qualsiasi momento e tanto altro ancora.

Ci sono diverse ricerche che sono state svolte da parte di società che operano nel campo della sicurezza online, che hanno permesso di dimostrare come gli antivirus a pagamento occupino i primi posti della graduatoria che si riferisce ai più efficaci sistemi in grado di bloccare le infezioni da virus. Stesso discorso in riferimento al rilevamento di virus remoti oppure di più recente creazione. Insomma, ci sono tante ragioni che portano a prediligere gli antivirus a pagamento, anche se ciò non toglie che ci siano dei prodotti piuttosto scadenti proposti sul mercato che, a volte, possono essere anche superati, in termini di efficacia e protezione, da un antivirus gratuito.