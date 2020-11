Grottammare, le Giornate della Partecipazione proseguono lunedì 16 novembre Venerdì 20 novembre è invece in programma un incontro online presentato da Legambiente

Si terrà lunedì prossimo, 16 novembre, il secondo appuntamento degli incontri con la cittadinanza previsto nell’ambito delle Giornate della Partecipazione.

Edizione che quest’anno prevede lo svolgimento di assemblee a distanza tramite la piattaforma digitale GoToMeeting, per rispettare le misure sanitarie contro la diffusione del Coronavirus ed incentivare la partecipazione delle persone, soprattutto quelle più giovani.

Ad arricchire il calendario, per la prossima settimana è previsto anche un fuori programma di Legambiente.

Venerdì 20 novembre, nel corso di una diretta streaming sulla pagina Facebook di Legambiente Marche, l’associazione presenterà il progetto di costituzione del distretto di economia civile di Grottammare. L’iniziativa si terrà alle ore 18. Interverranno esponenti nazionali e territoriali di Legambiente.

Relativamente alle Giornate della Partecipazione, la prima assemblea di lunedì scorso ha registrato oltre 30 collegamenti, tra cui rappresentanti di ogni zona convocata (centro, nord della città e relative zone ad ovest), che hanno puntato l’attenzione su illuminazione pubblica della periferia, riqualificazione di ulteriori spazi in centro e come migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti. La raccolta delle segnalazioni è avvenuta dopo l’illustrazione, da parte del sindaco e dei rappresentanti dell’Amministrazione presenti, dei progetti realizzati nel corso dell’anno e di quelli in itinere.

Il calendario proseguirà il 16 novembre con i residenti di Valtesino, Bore Tesino, via Bernini (Lato Ovest), San Martino, via Cilea, via Volta, via Galilei.

L’ultimo incontro è fissato al 23 novembre, con i residenti dei quartieri a sud del Tesino: Ischia II, Bellosguardo Sgariglia, Ischia I e Montesecco.

Per accedere alla piattaforma telematica gratuita GoToMeeting è necessario cliccare sul link attivo indicato nelle locandine della rassegna, disponibili sul sito del Comune o sulla pagina Facebook Città di Grottammare. Chi non avesse dimestichezza con pc, tablet o smartphone può partecipare alle assemblee anche telefonicamente, seguendo le istruzioni riportate negli stessi avvisi. I collegamenti avranno inizio alle ore 21.15.