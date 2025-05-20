Iniziativa alla scoperta delle tracce dei Templari ad Ascoli
Promossa dall'US Acli Marche, si terrà nella serata di lunedì 25 agosto
Lunedì 25 agosto torna un nuovo appuntamento con le iniziative del progetto “Salute in cammino per la cultura”, promosso da Unione Sportiva Acli Marche APS.
La partenza è prevista alle ore 21 da Porta Romana (inizio di viale Treviri), per un affascinante percorso guidato alla scoperta della presenza dei Templari nella città delle cento torri, attraverso i secoli.
Durante la camminata, della durata di circa due ore e mezza, una guida turistica abilitata illustrerà le tracce ancora visibili dei Templari, in particolare in alcune chiese di Ascoli.
L’iniziativa è gratuita e fa parte del progetto “A tutto campo” di Acli provinciali APS, realizzato con il sostegno del Comune di Ascoli Piceno.
La prenotazione è obbligatoria entro il 24 agosto, inviando un messaggio al numero 393 9365509 con nome e cognome.
