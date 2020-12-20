San Benedetto del Tronto, pusher sorpreso con due chili di cocaina in casa Per un 48enne si sono aperte le porte del carcere

Nella giornata di sabato 7 marzo, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato a San Benedetto del Tronto un 48enne di origini albanesi: è accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Dopo aver ricevuto una segnalazione relativa alla possibilità che l’uomo fosse coinvolto in un’attività finalizzata allo smercio di droga, i poliziotti lo hanno intercettato sul lungomare Marconi: nonostante non avesse nulla di illecito con sé, le forze dell’ordine hanno deciso ugualmente di setacciare l‘abitazione presso la quale si era stabilito da qualche giorno.

Qui, nascosti sotto il lavandino della cucina, sono stati rinvenuti all’incirca due chilogrammi di cocaina, insieme a tutto il materiale necessario per la pesatura e il confezionamento della droga. Il pusher è quindi stato trasferito nel carcere ascolano di Marino del Tronto.