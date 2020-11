I 5 aspetti di cui tenere conto quando si sceglie un gioco online Ogni anno la percentuale di nuovi utenti che si affacciano al mondo del gambling sul web è sempre più alta

I giochi d’azzardo online sono sempre più diffusi al giorno d’oggi. Ogni anno la percentuale di nuovi utenti che si affacciano al mondo del gambling sul web è, infatti, sempre più alta. La ragione è abbastanza chiara: giocare da casa è molto più comodo e immediato.

Non tutti, però, sanno che sussistono delle differenze tra la versione online di un gioco e l’originale che veniva giocato in passato nelle sale vere e proprie. Ci sono infatti alcuni particolare da tenere in considerazione quando si approccia a un gioco che si è convinti di conoscere già alla perfezione.

In primis, bisogna citare le probabilità di vincita, superiore in molti giochi online. Chi vuole mirare direttamente al guadagno, dunque, deve valutare con oculatezza quali titoli ignorare, perché magari favoriscono troppo la casa. Occhio anche ai giochi di carte: a seconda del gioco scelto e della carta che viene assegnato al banco, varia la percentuale di possibilità di ricevere una carta favorevole in un dato contesto. Insomma, alla base dell’esperienza di gioco ci sono sempre dei calcoli matematici. Non a caso, uno dei principali consigli che vengono forniti ai giocatori in erba è quello di misurare un proprio bankroll, stanziando dunque delle determinate somme da dedicare alle attività ludiche, senza superarle mai.

Da non sottovalutare sono anche le promozioni di benvenuto. Di solito si tratta di bonus che vengono erogati per i migliori giochi dei casinò online. Se i requisiti di puntata richiesti per sbloccare il bonus prevedono tempi troppi ristretti, che devono essere sempre riportati in termini e condizioni, appare evidente che la promozione sia solo di facciata e poco conveniente. Meglio affidarsi solo a giochi o attività nei quali ci si sente navigati. Per questo motivo i novizi possono trovare grande giovamento nelle “demo” delle slot.

Queste ultime aumentano in continuazione col passare degli anni e non tutti i giocatori riescono a stare al passo coi tempi. Anche chi è più scafato, dunque, potrebbe essere preso in contropiede da qualche novità. Testare un gioco senza correre il rischio di perdere soldi veri, quindi, è quanto di meglio si possa desiderare prima di iniziare a divertirsi nel gambling online. Probabilità di vincita, probabilità delle carte, bankroll, bonus e modalità “demo”: con poche indicazioni tutti i nuovi giocatori possono prendere la mano nel settore delle slot.

In questo modo il gioco diventa il più sicuro possibile, per quanto il margine di rischio sia sempre presente quando si puntano soldi veri. Una buona piattaforma è quella che permette tutte le operazioni economiche del caso mediante più metodi di pagamento. Anche il portale che fa da cornice all’esperienza di gioco complessiva, dunque, gioca il suo ruolo. Quando la piattaforma presenta il logo dell’AAMS, inoltre, la qualità dell’operatore è garantita. Al fine di ridurre l’insorgere di ludopatie ai minorenni non è consentito giocare d’azzardo. A prescindere da regole e consigli, è il giocatore che deve maturare dentro di sé la consapevolezza per essere responsabile e vivere al meglio il proprio divertimento.