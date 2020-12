Grottammare, opportunità di lavoro per 8 disoccupati over 30 Coinvolto anche il Comune di Ripatransone

Si cercano 8 professionalità over 30 per attivare progetti lavorativi in 5 differenti settori di impiego. L’avviso è rivolto a disoccupati iscritti ai Centri per l’impiego della Regione Marche e con residenza nei comuni di Grottammare o Ripatransone.

Gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito internet del Comune. Le domande vanno presentate al Centro per l’impiego di San Benedetto del Tronto, entro il 5 dicembre.

Il progetto è sostenuto con le risorse finanziarie del Programma Operativo Regione Marche FSE 2014-2020, (Asse 1 – occupazione) per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promosso dai Comuni a favore di soggetti disoccupati e prevede impieghi da 25 ore settimanali per la durata di 9 mesi.

La gestione è condivisa tra i comuni di Grottammare (ente capofila) e di Ripatransone, che hanno espresso gli ambiti lavorativi, i titoli e le qualifiche necessarie e il numero dei relativi destinatari:

Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico (n. 2 persone):

-Diploma di scuola secondaria di secondo grado di Geometra;

Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali (n. 2 persone):

-Laurea in Scienze dei beni culturali o equipollenti, oppure:

a) Diploma di Scuola secondaria di secondo grado generico con qualifica di “Custode di museo”,

b) Diploma di scuola secondaria di secondo grado generico con qualifica “Addetti all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e negli enti pubblici”,

c) Diploma di scuola secondaria di secondo grado generico e qualifica Custode di museo;

Attività ausiliarie di tipo sociale (n. 2 persone):

– Laurea in Scienze Pedagogiche, oppure:

a) Diploma di scuola secondaria di secondo grado generico con qualifica di “Assistente per le comunità infantili”,

b) Diploma di scuola secondaria di secondo grado Liceo delle Scienze umane

c) Diploma di Scuola secondaria di secondo grado Istituto magistrale o equipollente;

Attività educative e ricreative (1 persona):

– Diploma di scuola secondaria di secondo grado generico con qualifica di “Tecnici del marketing“, oppure:

a) Diploma di scuola secondaria di secondo grado generico con qualifica di “Specialisti delle relazioni pubbliche, dell’immagine e professioni assimilate”;

b) Diploma di scuola secondaria di secondo grado Liceo socio psico – pedagogico;

Attività specialistiche ed ad alto contenuto innovativo (1 persona):

-Diploma di scuola secondaria di secondo grado generico con qualifica di “Disegnatore pubblicitario”.

Tutte le info: http://www.comune.grottammare.ap.it/schedanews.php?id=643.