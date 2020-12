Grottammare, rimborsi fino al 100% per le spese educative rivolte ai bambini tra 0-6 anni Ciò è reso possibile grazie ai fondi messi a disposizione dal progetto comunale "Al vostro fianco"

Rimborsi fino al 100% delle spese sostenute per i servizi educativi rivolti a bambini da zero a 6 anni. Le risorse provengono dal progetto comunale “Al vostro fianco”, che ha ottenuto i fondi messi a disposizione dal Programma regionale degli interventi per lo sviluppo del sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita a 6 anni di età.

Il beneficio è applicabile alle spese per la mensa scolastica e per rette di frequenza sostenute dalle famiglie nell’anno 2019/2020. In particolare:

– spese per la mensa scolastica dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia dell’IC “G. Leopardi”;

– rette di frequenza del Centro Infanzia comunale “Pollicino”;

– rette di frequenza del Centro Infanzia “Baby Azzurro”;

– rette di frequenza della scuola dell’infanzia paritaria “Santa Maria” dell’Istituto Suore di Carità Santa Maria.

Il contributo può variare dal 30 al 100% della spesa riconosciuta, in base all’attestazione Isee:

– fino a 7.500 € è previsto il rimborso totale delle spese sostenute;

è previsto il rimborso totale delle spese sostenute; – da 7.501 fino 21.500 € sono previste agevolazioni tariffarie, con riduzioni dal 30 al 75% delle spese sostenute, all’interno di 3 fasce di Isee (30% da 15.001 a 21.500, 50% da 10.001 a 15.000 €, 75% da 7.501 a 10.000 €).

I criteri di assegnazione sono più dettagliatamente illustrati alla sezione “Avvisi Pubblici” del sito istituzionale www.comune.gottammare.ap.it, dove è possibile anche scaricare la modulistica per la richiesta del contributo. Il procedimento è curato dall’ufficio Servizi Sociali, 0735.739228 – assistenza@comune.grottammare.ap.it.

Visti i provvedimenti volti a garantire il contenimento dell’emergenza epidemiologica, sia per la richiesta di informazioni, che per la presentazione delle domande sono preferibili le vie telematiche, mediante mail/Pec/fax, rispettivamente:

assistenza@comune.grottammare.ap.it;

comune.grottammare.protocollo@emarche.it;

0735.739253.

Il Comune garantisce comunque l’apertura dello sportello del Protocollo, al piano terra del palazzo municipale nei consueti orari: 9.30-13 dal lunedì al venerdì, 15.30-17.30 anche martedì e giovedì.