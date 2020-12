Morto a 74 anni Aleandro Petrucci, sindaco di Arquata del Tronto Il primo cittadino si è spento nella mattinata di mercoledì 23 dicembre

Si è spento nella mattinata di mercoledì 23 dicembre Aleandro Petrucci, sindaco di Arquata del Tronto: il prossimo 10 gennaio avrebbe compiuto 75 anni.

Già primo cittadino per due mandati tra il 2001 e il 2011, Petrucci era stato nuovamente rieletto sindaco nel giugno del 2016: di lì a pochi mesi si era quindi verificato il terribile sciame sismico, costato complessivamente la vita di 51 suoi concittadini.

Finito in ospedale nel maggio di quest’anno, Petrucci vi era rimasto fino al mese di luglio, per poi riprendere progressivamente le proprie funzioni: negli ultimi giorni, purtroppo, le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate rapidamente.

Queste le parole del presidente provinciale Sergio Fabiani sulla sua scomparsa:

A nome dell’Amministrazione provinciale, di tutti i consiglieri e del personale, esprimo il più profondo cordoglio ai familiari e alla comunità locale per la scomparsa di Aleandro Petrucci, sindaco di Arquata del Tronto e, per più mandati, stimato amministratore di questa Provincia, per la quale ha rappresentato una figura di grande rilievo.

Ho avuto modo personalmente come sindaco di Montegallo e come presidente della Provincia di apprezzarne l’energia, il dinamismo e l’impegno infaticabile al servizio di Arquata e del Piceno. Si è sempre battuto strenuamente per la rinascita del suo Comune e del territorio, martoriati dal terremoto attraverso un’attività generosa ed incisiva che è proseguita anche giorni delle difficoltà e della malattia. Per questo la collettiva lo stimava e lo sentiva vicino e partecipe alle sue vicende.

Ricordo con particolare rimpianto e commozione la sua franchezza e la capacità di dialogare in maniera diretta e schietta con le più alte personalità dello Stato e con rappresentanti di altre nazioni, riuscendo ad istaurare nel tempo legami di reciproca stima e sintonia umana e personale.

Nell’ambito del Consiglio Provinciale di lunedì 28 dicembre, convocato in videoconferenza, verrà commemorata la sua figura e l’assise osserverà un minuto di silenzio in segno di omaggio e rispetto.

Ci mancherai caro Aleandro.