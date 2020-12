Martedì 29 dicembre appuntamento con la Giornata della Trasparenza a Grottammare Tra i punti salienti dell'incontro vi sarà la presentazione del nuovo sito internet del Comune

La presentazione del nuovo sito web del Comune di Grottammare è tra i contenuti principali della Giornata della Trasparenza 2020. Lanciato nei giorni scorsi, il sito non rappresenta soltanto un’innovazione dal punto di vista dell’immagine grafica, più moderna ed accattivante, ma soprattutto un passo avanti tecnologico nell’accessibilità per il cittadino, in linea sia con le nuove forme di dialogo con la pubblica amministrazione, sia con la comunicazione social.

Di questo e altro si parlerà nell’incontro aperto a tutta la cittadinanza che si svolgerà on line domani, martedì 29 dicembre, con una diretta dalla piattaforma GoToMeeting a partire dalle ore 12.

Nel corso dell’iniziativa, è prevista anche la trattazione dei vantaggi dei servizi on line, con le ultime novità sulle modalità di accesso, che permettono di comunicare con gli uffici comunali 24 ore su 24.

Per partecipare all’iniziativa, basta cliccare sui collegamenti attivi pubblicati nella pagina Facebook “Città di Grottammare” o alla sezione Eventi in evidenza sul sito www.comune.grottammare.ap.it. E’ possibile seguire anche telefonicamente l’incontro componendo il numero riportato nello stesso avviso.

Le Giornate della trasparenza offrono una valida opportunità per sviluppare e condividere, all’interno e all’esterno dell’Amministrazione, la cultura della trasparenza, della legalità e dell’integrità come introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 e dal D. Lgs. n. 33/2013. Sono l’occasione, dunque, per informare le persone e tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti nella vita dell’ente, sulle novità e i progressi maturati per migliorare l’offerta dei servizi pubblici, le metodologie utilizzate e le garanzie offerte all’utenza.

L’appuntamento prevede una serie di interventi da parte degli amministratori locali e dei tecnici comunali che hanno lavorato agli obiettivi prefissati. Saranno presenti on line il sindaco Enrico Piergallini e l’assessore all’Inclusione e Comunicazione Monica Pomili, il responsabile dell’Area 1 Servizi alla Persona, Inclusione ed Educazione Igor Vita e il del servizio Ced Franco Pignotti. Modera l’incontro Pier Paolo Fanesi del servizio Partecipazione.