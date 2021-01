Pronto al via un ciclo di videolezioni di yoga per i cittadini di Venarotta L'iniziativa avrà inizio a partire da mercoledì 27 gennaio

Sei lezioni gratuite on line di yoga per cittadini residenti a Venarotta. Le lezioni prenderanno il via, nell’ambito del progetto “Il valore sociale dello sport”, il 27 gennaio e proseguiranno fino al 3 marzo in diretta alle 9 ogni mercoledì sul gruppo facebook “Yoga U.S. Acli Marche” (con visibilità possibile anche in altri orari).

L’iniziativa, finanziata dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è organizzata da U.S. Acli Marche e APS A.S.D. Centro Iniziative Giovani col patrocinio del Comune di Venarotta.

Le lezioni saranno tenute dall’insegnante Eugenia Brega.

La preiscrizione è obbligatoria (al numero 3442229927).

Il programma completo delle attività del progetto “Il valore sociale dello sport”, che comprende anche altre iniziative, sarà pubblicato sul sito www.usaclimarche.com o sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.