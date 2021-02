Piromane in azione nel week-end nella porzione di entroterra a ridosso del litorale Vari gli interventi portati a compimento dai Vigili del Fuoco del comando di San Benedetto del Tronto

Vigili del Fuoco al lavoro per buona parte della giornata di sabato 30 gennaio a causa di numerosi incendi verificatisi nei primi chilometri di entroterra piceno.

Il primo intervento dei pompieri è stato effettuato poco dopo le ore 16.00 tra San Benedetto del Tronto e Acquaviva Picena; tra il tardo pomeriggio e la serata di sabato, altri roghi – fortunatamente di dimensioni contenute – sono poi stati segnalati nei territori comunali di Cupra Marittima e Ripatransone, spaventando non poco i cittadini residenti in tali zone.

I Vigili del Fuoco del comando di San Benedetto hanno profuso intensi sforzi per diverse ore in modo tale da spegnere ogni incendio: tutt’ora in corso le indagini volte a identificare il piromane responsabile degli episodi in questione.