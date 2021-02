Grottammare protagonista domenica 7 febbraio su “Kilimangiaro” La cittadina comparirà nella trasmissione in onda su Rai Tre per aggiudicarsi il titolo di "Borgo dei Borghi 2020"

Le Marche in vetrina al “Kilimangiaro” di Rai Tre, domenica prossima 7 febbraio. La messa in onda del filmato su Grottammare, in gara per il titolo “Borgo dei Borghi 2020”, avverrà all’interno del programma condotto da Camila Raznovich, a partire dalle 16.30.

Dopo le riprese realizzate lo scorso ottobre, dunque, per la città è arrivato il momento di entrare nel vivo della sfida televisiva tra i borghi più belli della penisola e testimoniare non solo le proprie bellezze ma esserne portavoce per l’intero territorio marchigiano.

“Aspettavamo da tempo la messa in onda di quella che è una delle vetrine più importanti che Grottammare ha avuto negli ultimi anni – dichiara il sindaco Enrico Piergallini -. Porteremo in gara la bellezza delle Marche, dei borghi storici, delle tradizioni e dei paesaggi che i turisti possono vivere scegliendo la nostra città e la nostra regione. Speriamo che intorno a noi si stringa l’affetto di tanti amici che conoscono Grottammare da anni e di tanti nuovi amici che vorranno conoscerla meglio nei mesi a venire”.

Il “Borgo dei Borghi” è una sfida che abbina lo spirito di competizione alla valorizzazione di territori a volte anche poco noti ma ricchi di curiosità da scoprire. Le selezioni delle località – una per ogni regione in questa edizione – vengono effettuate in sinergia con il Club dei Borghi Più Belli d’Italia (Grottammare ne fa parte dal 2007).

Indicativamente nel mese di marzo, inizierà la gara vera e propria, che richiederà la collaborazione del pubblico. Non sono ancora noti i dettagli, ma è certo che i canali social giocheranno un ruolo fondamentale nella formazione della classifica.

Intanto, chi dovesse perdere la messa in onda di domenica potrà rivedere su RaiPlay il filmato diretto dal regista Enzo Sferra, assistito dalla troupe composta da Francesco De Meo (assistente alla regia) e Alberto Pagano (riprese), con il coordinamento di Michela Altoviti per Elephant Italia.

La fase conclusiva della sfida, con la proclamazione del Borgo dei Borghi 2020, avverrà in prima serata, sempre su Rai Tre, domenica 4 aprile 2021. Nella passata edizione, la puntata finale ottenne l’8,3% di share, con due milioni di spettatori e grande eco sulla stampa nazionale.