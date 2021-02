Risolto il guasto all’impianto del gas presso la scuola di via Alighieri a Grottammare La didattica in presenza tornerà in funzione a partire dalla giornata di mercoledì 17 febbraio

L’edificio scolastico di via Dante Alighieri è pronto a riaccogliere i bambini e i ragazzi nelle proprie classi. I lavori per la riattivazione dell’impianto del gas si sono conclusi nei tempi previsti e da DOMANI – mercoledì 17 – tutto tornerà alla normalità.

“Per fortuna, tutto si è svolto come previsto – dichiara il sindaco Enrico Piergallini -. Non è stato frutto del caso: per questa ragione, ringrazio personalmente l’Italgas per essersi attivata istantaneamente e aver dato seguito alla procedura per la riattivazione dell’alimentazione del gas. Un altro grande ringraziamento va al Servizio manutenzioni del comune di Grottammare che ha fatto il possibile per risolvere in fretta l’emergenza”.

Il guasto riguardava il malfunzionamento del tubo di adduzione del gas metano relativo all’impianto interno. Era stato segnalato ieri, subito dopo la pausa pranzo. I lavori di riparazione avrebbero comportato l’interruzione della distribuzione del gas e, di conseguenza, del funzionamento dell’impianto di riscaldamento.

Per questo motivo, il sindaco Piergallini aveva disposto la chiusura del plesso per la giornata di oggi, che gli studenti hanno trascorso comunque a lezione, grazie all’attivazione della didattica a distanza da parte della dirigente scolastica dell’IC “Leopardi” Luigina Silvestri.