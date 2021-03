Si avvicina l’iniziativa “Le donne ascolane tra storia e leggenda” L'appuntamento si terrà ad Ascoli Piceno nella mattinata di domenica 7 marzo

Non poteva mancare, all’interno dell’iniziativa culturale “Percorsi che raccontano storie”, una camminata dedicata alle donne ascolane, visto che siamo alla vigilia della Giornata internazionale della donna.

Domenica 7 marzo, nell’ambito del progetto “ASCODEPT 2.0” di cui è capofila l’Associazione di volontariato Delta, è infatti in programma “Le donne ascolane tra storia e leggenda” iniziativa che rientra nel progetto finanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale “AggregAzione”.

Il programma dell’iniziativa, realizzata a cura del partner progettuale U.S. Acli Marche, prevede il raduno dei partecipanti in piazza Arringo, davanti alla cattedrale, alle ore 10 e poi il via ad un percorso culturale dedicato alle donne.

La prenotazione è obbligatoria inviando un messaggio al numero 3939365509 entro il 5 marzo. E’ prevista la partecipazione di un massimo di 40 persone.

da: US Acli Marche