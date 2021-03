Ascoli Piceno, intesa sulle attività di formazione con Univpm e Consorzio Universitario Il sindaco Fioravanti: "Con questa convenzione si promuove il processo di digitalizzazione delle imprese del territorio"

97 Letture Cronaca

Il Comune di Ascoli Piceno, l’Università Politecnica delle Marche e il Consorzio Universitario Piceno hanno stipulato una convenzione per attività di formazione sul tema “Il marketing digitale tra strumenti e strategia”.

La volontà è quella di promuovere un processo di digitalizzazione delle imprese del territorio, incrementandone le conoscenze e le competenze relativamente agli strumenti digitali utili per accrescere la visibilità dell’offerta e ampliare il mercato attraverso attività formative sui temi del marketing digitale. Il Comune di Ascoli Piceno ha pertanto affidato al Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche il coordinamento e lo svolgimento delle iniziative di formazione sulle strategie e sugli strumenti di marketing digitale, in coerenza con gli studi condotti dall’Università su tali temi. Il Dipartimento svolgerà un ciclo di n.6 webinar, della durata di due ore ciascuno, finalizzati a stimolare la consapevolezza del ruolo strategico del digitale nell’approccio dell’impresa al cliente, in un’ottica di comunicazione e di vendita. Nel corso dei webinar, offerti dal Comune di Ascoli Piceno, verranno presentati i principali strumenti a disposizione delle imprese, inseriti in un quadro coerente che è dato dalla strategia di marketing digitale e la cui cornice è rappresentata dal cambiamento del comportamento del cliente (sia esso consumer, o cliente industriale). Le tematiche affrontate nei 6 webinar proposti saranno le seguenti:

1) Evoluzione del comportamento del cliente e relative implicazioni di marketing

2) La necessità di un approccio strategico incentrato sul cliente: dalle buyer personas alla customer experience

3) L’universo Google (panoramica su SEO e sugli strumenti Google My Business e Google Ads)

4) I social media a supporto del marketing (Facebook, Instagram e LinkedIn)

5) L’elaborazione di un piano strategico di marketing digitale

6) I trend della vendita online

I webinar verranno realizzati utilizzando l’infrastruttura telematica messa a disposizione dal C.U.P., che, per conto del Comune, curerà anche le attività di organizzazione e promozione del corso.

Queste le dichiarazioni dei rappresentanti del Comune di Ascoli Piceno, Università Politecnica delle Marche e Consorzio Universitario Piceno.

Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno: “Grazie al lavoro congiunto tra Comune, Univpm e Cup, con questa convenzione si promuove il processo di digitalizzazione delle imprese del territorio, fornendo loro le competenze e conoscenze necessarie per affrontare i cambiamenti di un contesto economico e sociale oggi fortemente condizionato dall’emergenza che tutti noi stiamo affrontando. La convenzione sottoscritta rappresenta un esempio di come, lavorando sinergicamente e facendo rete tra enti e istituzioni, si possa concretamente favorire la crescita e lo sviluppo di imprese e aziende locali: il ciclo di webinar permetterà loro di acquisire quegli strumenti indispensabili per restare competitivi, anche digitalmente, all’interno di un mercato in continua evoluzione”.

Prof. Gian Luca Gregori, Rettore Univpm: “La ricerca e l’innovazione sono fondamentali per lo sviluppo di una comunità e questa convenzione, stipulata con il Comune di Ascoli Piceno e con il CUP, è emblematica dell’impegno dell’Università “per” il Territorio e “con” il Territorio. La proposta di un ciclo di webinar ha lo scopo di mettere a disposizione delle imprese i principali strumenti per sviluppare una strategia di marketing digitale che sappia anche interpretare i cambiamenti del contesto economico attuale. È la “terza missione” dell’Università che si concretizza mettendo a disposizione le conoscenze scientifiche”.

Maria Serena Chiucchi, Direttrice Dipartimento di Management: “Una convenzione che si inquadra in quella che è la missione del nostro Dipartimento: creare conoscenza “utile” affinché le nostre attività di didattica e di ricerca abbiano un impatto positivo sul territorio, sulle imprese, sulle organizzazioni e sul contesto sociale tutto. Nel Dipartimento di Management dell’Univpm da anni si fa ricerca di elevata qualità su processi e strumenti per la digitalizzazione delle imprese, ne è la prova il riconoscimento del MIUR come dipartimento “di eccellenza” con un progetto “Intangibles 4.0” che ha come focus gli intangibles e la digitalizzazione delle imprese. In questo ambito i laboratori didattici di “digital strategy e data intelligence analysis”, erogati sia in forma base che progredita, sono mirati a fornire agli studenti competenze operative”.

Avv. Achille Buonfigli, Presidente del Consiglio di Amministrazione CUP: “L’uscita dalla crisi economica connessa all’epidemia passa dall’acquisizione di nuove conoscenze e nuove abilità, perché il mondo e la nostra vita non saranno più quelli che abbiamo conosciuto prima dell’avvento del Covid. Nessun lavoro verrà svolto come prima, i nostri figli e nipoti faranno lavori che oggi ancora non esistono. Per questo il potenziamento delle attività di formazione rivolte tanto ai giovani quanto agli adulti assume un ruolo strategico anche nell’ambito dell’articolazione aggiornata dei sistemi di welfare: anche il benessere economico e sociale della nostra comunità cittadina dipenderà sempre di più dall’organizzazione di un network in grado di fornire a ciascuno di noi formazione permanente di elevata qualità a tutti i livelli. Plaudo quindi all’iniziativa del Comune di Ascoli Piceno che nella sua meritoria azione di sostegno delle imprese ha deciso di proporre e finanziare questi webinar destinati a fornire ai piccoli imprenditori locali le competenze necessarie per accrescere la visibilità della propria offerta in rete. La qualità dei contenuti è assicurata dal Dipartimento di Management della Università Politecnica delle Marche che ha la responsabilità scientifica del corso. Il Consorzio Universitario Piceno curerà per conto del Comune l’organizzazione e la gestione operativa delle attività formative. Il Consorzio Universitario Piceno ha ottenuto dalla Regione Marche l’accreditamento per l’esercizio delle attività di orientamento e formazione professionale nelle aree della formazione superiore e della formazione continua, per cui sta progettando altre iniziative come questa”.