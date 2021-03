Cossignano, avviati i lavori di consolidamento sul versante nord del centro storico Il sindaco Luciani: "È un lavoro per cui si sono spese con impegno anche alcune delle amministrazioni precedenti"

Nel pomeriggio del 22 marzo, si è tenuta a Cossignano, presso via Bora, la cerimonia di inizio dei lavori di consolidamento del versante Nord del centro storico del paese. L’esecuzione dell’opera è stata affidata all’impresa EDILSTRADE s.r.l., di Mosciano Sant’Angelo (TE), di cui si è fatto portavoce Beccaceci Massimiliano.

«È un lavoro partito prima del nostro arrivo – ha detto il sindaco Roberto Luciani – dunque per esso si sono spese con impegno anche alcune delle amministrazioni che ci hanno precedenti. A noi è spettata la grande soddisfazione di stringere e velocizzare la parte operativa, di veder partire, e magari anche chiudere, il cantiere che realizzerà questa importante opera. Auguriamo a tutti un buon lavoro, che speriamo verrà realizzato ottimamente ed entro il tempo previsto dal cronoprogramma, così da poterci ritrovare qui a giugno per l’inaugurazione».

All’introduzione del sindaco si è succeduto l’intervento della responsabile dell’Ufficio Tecnico Marilena D’Angelo.

«L’opera – ha chiarito il tecnico – rientra nell’ambito del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, finanziato dal Ministero degli Interni per tramite della Regione Marche. Si tratta di un intervento per cui è stato affidato al comune di Cossignano un finanziamento di 500 mila euro. I lavori prevedono una gittata della lunghezza di circa 90 metri, con dei pali che andranno ad una profondità media di 14 metri. Tutto ciò cercherà di preservare il centro storico dalla frana attiva che è stata segnalata nel piano di dissesto idrogeologico». Il direttore dei lavori, l’ingegner Tiziano Di Giacinti, ha poi aggiunto come nel progetto sia inserita la realizzazione di un marciapiede ed il ripristino dell’impianto elettrico, in questo momento smantellato per via delle operazioni.

Dopo l’intervento delle altre istituzioni presenti, fra cui l’assessore all’urbanistica Arianna Pasqualini ed il consigliere Piero Vannicola, il Vicesindaco Angelo Carlini ha dichiarato: «speriamo che questa sia un’opera che sancisca l’avvio di un nuovo stile (un nuovo modo di lavorare). Essa tornerà a collegare il versante boreale del paese. Speriamo sia il primo di numerosi altri cantieri sul territorio che da qui a pochi anni potranno sorgere, grazie anche al prezioso supporto del nostro ufficio tecnico, del sindaco e di tutti i professionisti che collaboreranno con la nostra amministrazione».