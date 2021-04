Istituito a Cossignano l’Albo comunale delle Associazioni e degli Enti del terzo settore Il vicesindaco Carlini: "Ci auguriamo che questo strumento sia la chiave per migliorare l'offerta di Cossignano"

Il Comune di Cossignano ha istituito l’Albo comunale delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore, al fine di promuovere e coordinare l’attività dell’associazionismo nell’ambito del territorio comunale, definendone i rapporti improntati a criteri di collaborazione, trasparenza, partecipazione e imparzialità.

L’Amministrazione comunale intende riconoscere il fondamentale patrimonio costituito dall’associazionismo locale, quale elemento prezioso per promuovere la crescita e lo sviluppo del territorio, e intende promuovere il pluralismo associativo quale strumento per il perseguimento dell’interesse generale della comunità locale, delle finalità sociali, civili, culturali, turistiche, scientifiche, del tempo libero, di protezione ambientale, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

Le Associazioni regolarmente costituite con Atto costitutivo e Statuto, gli Enti del Terzo settore (diversi dalle imprese sociali e cooperative sociali), le associazioni in genere liberamente costituite qualunque sia la forma giuridica assunta, le associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale che svolgano tramite una loro sezione attività in ambito comunale, gli enti sportivi dilettantistici e le altre residuali forme associative disciplinate nel Regolamento comunale possono presentare domanda di iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni, se rientrino in una delle seguenti categorie:

– abbiano la loro sede e svolgano attività sul territorio comunale;

– abbiano la sede legale in altro Comune ma dimostrino di svolgere attività prevalentemente sul territorio del Comune di Cossignano;

– abbiano sede legale in altro Comune, ma oltre il 50% dei soci residenti a Cossignano e svolgano attività sul territorio comunale;

– abbiano sede legale in altro Comune, ma svolgano per almeno 9 mesi all’anno attività continuativa sul territorio comunale.

Il Comune di Cossignano ha, altresì, istituito una specifica sezione dell’Albo delle Associazioni, ove possono iscriversi i Comitati, i Gruppi informali, le formazioni sociali, le associazioni liberamente costituite e in qualunque forma giuridica, quale riconoscimento da parte del Comune di queste preziose risorse, per facilitare la creazione di una rete di attori sociali, al fine di valorizzare le esperienze di partecipazione e di responsabilizzazione dei cittadini.

Per l’iscrizione alla specifica sezione dell’Albo, i gruppi devono rispettare i seguenti requisiti:

– essere costituiti da almeno 5 cittadini maggiorenni residenti a Cossignano;

– essere operanti sul territorio del Comune di Cossignano;

– non perseguire scopi di lucro;

– avere finalità di interesse generale;

– identificare un interlocutore per i rapporti con il Comune.

In sede di prima applicazione le domande di iscrizione all’Albo delle Associazioni e alla sezione Gruppi informali possono essere presentate entro sabato 8 maggio 2021 utilizzando l’apposita modulistica.

Info: U.O. Servizi demografici e socio-culturali – telefono 0735 98130 int. 1- mail demografici@comune.cossignano.ap.it.