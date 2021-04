Mercoledì 21 aprile incontro online ad Ascoli promosso dall’associazione Anchise L'appuntamento è per le ore 21.30 sulla piattaforma jitsi-meet

Salute, benessere e longevità: prevenire le malattie croniche e promuovere la salute attraverso corretti stili di vita. É il focus del nuovo incontro on line, in programma mercoledì 21 aprile alle ore 21.30 sulla piattaforma jitsi-meet, a cura dell’associazione Anchise di Ascoli Piceno – Familiari di persone con demenza, nell’ambito di un percorso formativo per favorire una migliore qualità di vita di familiari e caregiver.

Il tema del webinar fa riferimento agli studi e le pubblicazioni del dott. Franco Berrino, medico epidemiologo e fondatore dell’associazione “La Grande Via”: un approccio che integra la via del cibo, del movimento e della meditazione, allo scopo di promuovere la salute, il benessere e la longevità, prevenire le malattie croniche e aiutare a ristabilire uno stato di salute attraverso corretti stili di vita. Il seminario avrà anche una parte esperienziale, con una breve pratica mindfulness, incentrata sull’esercizio del respiro (circa 15-20 minuti).

A proposito di teoria e pratica della meditazione per la gestione dello stress, nell’ultima parte dell’incontro verranno raccolte adesioni per formare un piccolo gruppo di 5-7 persone, da coinvolgere in un laboratorio di formazione proprio sull’applicazione delle tecniche della mindfulness (protocollo MBSR – mindfulness based stress reduction), in forma semplificata ed in modalità a distanza.

Il seminario on line sarà condotto dalla dott.ssa Maria Vizza, psichiatra, insegnante mindfulness e protocollo MBSR. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che, per motivi personali o professionali, sono interessati a partecipare: per accedere alla conferenza on line, inviare iscrizione via mail a anchiseascoli@gmail.com.

