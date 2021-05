Estate 2021, dopo un anno di lockdown gli italiani disposti a spendere di più per le vacanze Fra voglia di spendere e green pass. La possibilità di usufruire del bonus vacanze

È passato più di un anno dal famigerato lockdown di marzo 2020, e gli italiani ora hanno decisamente voglia di vacanza. L’estate scorsa aveva già concesso delle opportunità, salvo poi far ripiombare il mondo fra le grinfie delle paure della pandemia, con nuove chiusure, zone colorate e restrizioni varie.

Adesso pare che i vaccini stiano facendo il proprio lavoro, consentendo una prospettiva più “elastica” legata ad una situazione in netto miglioramento. Se la curva dei contagi continua a scendere, da giugno le misure restrittive verranno ulteriormente allentate, per un ritorno alla quasi normalità. Non a caso, dalla grande voglia di relax dipende anche il desiderio di spendere più soldi durante queste vacanze estive.

Fra voglia di spendere e green pass

Da qualche giorno è in vigore il green pass, ovvero il permesso che consentirà alle persone vaccinate una serie di opzioni. Non solo ai vaccinati, ma anche ai guariti dal Covid e alle persone che avranno effettuato un tampone con esito negativo.

Nello specifico con il green pass si potrà avere accesso ai locali notturni come le discoteche (a breve dovrebbero partire dei test), di partecipare alle feste, ai matrimoni e ovviamente di viaggiare in giro per l’Italia e l’Europa senza restrizioni.

Gli italiani dimostrano di avere voglia di godersi questa estate come non mai, al punto da essere disposti a spendere più soldi rispetto agli anni passati. Dopo un anno di zone arancioni, rosse e gialle con restrizioni di ogni sorta, adesso è giunto il momento di “evadere”.

D’altra parte, però, la situazione economica del nostro paese non è delle migliori, c’è chi è finito in cassa integrazione, chi rischia il proprio posto di lavoro con l’imminente sblocco dei licenziamenti e chi, come gli autonomi e partite iva, ha dovuto chiudere la propria attività. Nonostante la crisi, secondo i dati raccolti da Club Med hanno constatato la voglia di spendere di più per una vacanza, dopo un anno dove ci è stato negato di tutto. Ma in che modo? In molti utilizzeranno i soldi risparmiati durante questi mesi difficili, altri invece sono disposti ad accendere un finanziamento. In questo ultimo caso, vi consigliamo di informarvi su cos’è e come funziona un prestito personale, leggendo le guide dei siti specializzati, così da conoscere ogni sfaccettatura di questa opzione.

La possibilità di usufruire del bonus vacanze

Andare in vacanza e al tempo stesso risparmiare sulle spese? Lo stato potrebbe sacrificarsi al posto delle famiglie, a patto che queste ultime rispettino una serie di requisiti. Potranno infatti accedere al bonus vacanze da 500 euro soltanto i nuclei familiari con un ISEE inferiore a 40 mila euro. Cambieranno anche le cifre erogate dal bonus, a seconda del numero dei membri: 500 euro per i nuclei con 3 o più individui, 300 per quelli da 2 persone e infine 150 per i singoli. Naturalmente non tutte le strutture ricettive aderiranno a questa iniziativa: vuol dire che serve informarsi in modo completo studiando anche la lista delle strutture convenzionate, e che accetteranno appunto questo sconto.

In conclusione, l’estate 2021 si apre sotto i migliori auspici. Tutti noi ci auguriamo che la fase più pericolosa della pandemia sia oramai alle spalle, così da poterci godere delle vacanze autentiche e del tutto prive di pensieri e di preoccupazioni.