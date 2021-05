Inaugurato ad Ascoli Piceno il nuovo parco sportivo in via dei Narcisi Il sindaco Fioravanti: "Lo sport veicola una serie di valori fondamentali per la crescita e la formazione dei più giovani"

L’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno ha inaugurato il nuovo parco sportivo in via dei Narcisi, nel quartiere di Monticelli. Un nuovo campo da calcio a 5 è a disposizione della cittadinanza, oltre a un percorso vita e a una riqualificata area verde per il divertimento e lo svago all’aria aperta di bambini, famiglie e anziani: “Si tratta di un importante intervento della nostra Amministrazione, che sta investendo molto sulla pratica sportiva e sul progetto Ascoli Green” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti.

“Lo sport veicola una serie di valori fondamentali per la crescita e la formazione dei più giovani, per questo abbiamo deciso di concedere il campo anche agli studenti dell’Istituto Don Giussani: in orario mattutino infatti, durante le ore di lezione, grazie alla collaborazione con la dirigente Cinzia Pettinelli l’impianto sarà a disposizione degli studenti per la pratica dell’attività fisica e motoria. Voglio rinvolgere un ringraziamento anche ai residenti del quartiere per la preziosa collaborazione fornita” ha concluso il sindaco Marco Fioravanti.

Al taglio del nastro del nuovo parco in via dei Narcisi hanno partecipato anche l’assessore allo sport Nico Stallone e l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli. “Abbiamo portato a termine un intervento dal valore economico di circa 300mila euro, con il cantiere che si è sviluppato in due fasi: prima la realizzazione del campetto in erba sintetica, poi quella di spogliatoio, bagni e un piccolo chiostro/bar. Abbiamo inoltre realizzato un percorso vita ed effettuato alcuni interventi di riqualificazione del verde che rendono il nuovo parco di via dei Narcisi un piccolo gioiellino della nostra città” ha dichiarato l’assessore Marco Cardinelli.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Nico Stallone: “La struttura sarà provvisoriamente gestita dalle società sportive del Monticelli Calcio e Le Querce. Presto sarà pubblicato un bando per la realizzazione di un campo da pallavolo polivalente al coperto, due campi da padel e un’area calisthenics: l’obiettivo è donare agli ascolani, in una zona molto popolosa della città, un parco strategico e una nuova bellissima area verde. Sarà un centro di ritrovo e aggregazione, a disposizione degli studenti la mattina, dei ragazzi e della comunità nelle prime ore del pomeriggio e delle società sportive cittadine dal tardo pomeriggio in poi”.