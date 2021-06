Monteprandone si colora di rosso per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue L'iniziativa verrà portata avanti per tre notti consecutive a partire da sabato 12 giugno

Il 14 giugno, a Monteprandone, come in ogni parte del Mondo verrà festeggiata la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, e per l’occasione i volontari Avis hanno organizzato una serie di eventi per richiamare l’attenzione su uno dei più nobili gesti di solidarietà e altruismo.

Dalla serata di sabato, per tre notti consecutive, grazie al contributo dell’amministrazione comunale, il Centro Storico di Monteprandone si illuminerà di rosso, ed il piccolo borgo, visibile dalla vallata sottostante, dalle colline dell’entroterra e dalla spiaggia della Sentina darà vita ad uno scenario da “mille e una notte”.

Il fil rouge sarà il tema dominante di queste giornate, un filo che unisce idealmente tutti i cittadini, le associazioni e le istituzioni nella condivisione dei valori fondamentali quali l’altruismo e l’aiuto verso il prossimo.

Lo stesso fil rouge sarà protagonista in un video promozionale che i volontari Avis hanno realizzato insieme alle pattinatrici dell’ ASD Roller Cento Pattinaggio Artistico”. Nella splendida cornice della piazza dell’Unità di Centobuchi, le brave pattinatrici danno vita ad una originale coreografia sulle note di quello che viene già considerato “il tormentone dell’estate 2021”.

Spazio anche alle testimonianze dei donatori, alla loro “prima volta” al centro trasfusionale, alla gioia che si prova sapendo di aver salvato una vita con un piccolo gesto.

Il video e le testimonianze saranno visibili da sabato sulle pagine Instagram e Facebook dell’Avis di Monteprandone.