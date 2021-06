Lanciato il sito di promozione turistica commissionato dal Comune di Venarotta Il sindaco Salvi: "La piattaforma è un canale promozionale gratuito per tutte le realtà del territorio"

È finalmente online il primo sito web turistico del Comune di Venarottavenarottaturismo.it: il portale di promozione turistica, voluto dall’attuale amministrazione comunale e da stakeholders del territorio, vuole favorire un’apertura verso il mondo esterno ed essere un volano per la valorizzare di Venarotta e le sue molteplici anime.

Un contenitore nuovo e dinamico in cui raccontare il territorio e le sue peculiarità: ecoturismo, sport, arte e cultura, tradizione ed eventi frutto di collaborazioni. Un punto di riferimento per il turista, accessibile da qualsiasi piattaforma, con un look profondamente smart, che dà una risposta veloce ed efficace alle richieste dei cittadini e dei turisti.

Il progetto è lo step finale di un percorso avviato ad inizio 2020, con l’iniziativa Venarete, tessi il futuro del tuo territorio – che ha coinvolto le realtà locali quali aziende, cittadini, associazioni – raccogliendo una serie di idee che hanno portato alla valorizzazione delle ricchezze venarottesi in chiave moderna.

Il progetto, gestito e affidato dall’inizio alla digital agency Webeing.net di Ascoli Piceno, ha previsto la definizione della brand identity di Venarotta Turismo. Dalla creazione di un logo, alla realizzazione di un video – sono state valorizzate le diverse sfaccettature dell’offerta turistica della città. « Abbiamo colto con piacere la sfida lanciata dall’amministrazione e abbiamo messo il nostro team di professionisti a servizio di un progetto che dall’inizio ci è sembrato molto ambizioso. Un volano eccezionale per un territorio che noi stessi abbiamo vissuto in prima persona e sappiamo quanto sia prezioso» – Dichiara Enrico Corinti, ceo e amministratore di Webeing, palesando le sue origini venarottesi.

Il sito ha diverse sezioni facilmente raggiungibili da mobile; in esse sono racchiuse esperienze, itinerari e percorsi, che valorizzano i punti di interesse del Comune e dei borghi limitrofi. In un’unica soluzione vengono raccolte tutte le informazioni utili e i servizi di cui il turista può avere bisogno durante il suo soggiorno a Venarotta.

«La piattaforma è un canale promozionale gratuito per tutte le realtà del territorio che hanno aderito e aderiranno al progetto. La volontà – dichiara il Sindaco Fabio Salvi – è infatti quella di trasformarlo in un luogo “dinamico”, continuamente aggiornato che presuppone la costante interazione tra i fruitori e coloro che lo alimenteranno con eventi, storie, nuovi itinerari e tanto altro»

La sezione “Eventi” sarà battezzata con la presentazione dalla prima edizione del “Festival del libro”, evento culturale unico nel suo genere per il territorio. Il 24 giugno l’inaugurazione con la partecipazione del professore e cantautore Roberto Vecchioni in piazza Spalvieri che presenterà il suo libro “Lezioni di volo e di atterraggio”.

Si continuerà domenica 27 giugno 2021 per l’intera giornata nella quale – in occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante – 45 autori nazionali si alterneranno nelle diverse Arene presenti nel centro cittadino per presentare la loro opera.

Tutti i dettagli sono consultabili sul sito e sui canali social di Venarotta Turismo.