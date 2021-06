“Reperite le risorse per il mattatoio, garantiremo un futuro a questa struttura cittadina” Così il primo cittadino ascolano, Marco Fioravanti

«Come Amministrazione Comunale ci siamo impegnati a reperire le risorse necessarie per un concreto intervento e un fattivo miglioramento del mattatoio. Grazie a un lavoro di squadra tra l’ufficio patrimonio, con l’assessore al bilancio Dario Corradetti, e l’ufficio edilizia, e attraverso una sinergica collaborazione con la Regione Marche, a partire dal presidente Francesco Acquaroli e dagli assessori Guido Castelli e Mirco Carloni, interverremo su questa importante e strategica struttura cittadina, per garantire un futuro al mattatoio e dare una risposta alle esigenze degli allevatori.

Voglio dunque rassicurare tutti: dipendenti, famiglie che operano nella filiera zootecnica, allevatori e tutti coloro che contribuiscono all’economia del territorio. I necessari lavori strutturali e di adeguamento dei locali che saranno effettuati, verranno pianificati creando il minor disagio possibile nell’utilizzo del mattatoio.

Ci sarà anche un periodo di chiusura, perché questo sarà necessario per completare tutti gli interventi, ma faremo in modo che sia della minor durata possibile. Perché la volontà dell’Amministrazione è quella di investire su quella che rappresenta una struttura strategica per il territorio: con circa 700mila euro, interverremo fattivamente nell’adeguamento e miglioramento del mattatoio, così da restituire agli allevatori e a tutti gli operatori zootecnici una struttura adeguata alle loro esigenze».