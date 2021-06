Grottammare, rilasciati i bioattivatori alla foce del torrente Tesino Cominciata nel frattempo la consegna delle bandiere blu agli operatori balneari

73 Letture Cronaca

Bioattivatori alla foce del torrente Tesino per migliorare la qualità delle acque che sfociano nell’Adriatico. Un primo intervento si è già svolto la scorsa settimana, ne seguiranno altri fino ad agosto.

Intanto, è iniziata la consegna delle bandiere blu agli operatori balneari di Grottammare per l’esposizione nei lidi che il riconoscimento FEE certifica dal 1999 come sicuri, accoglienti e in linea con i requisiti di sostenibilità richiesti dal programma di assegnazione.

Ogni anno, la consegna delle bandiera è anche l’occasione per ricordare agli imprenditori il calendario della raccolta differenziata. L’iniziativa dell’assessorato alla Sostenibilità ambientale precede i festeggiamenti per il conseguimento della Bandiera Blu, fissati al 18 luglio (Parco Arena Sisto V, ore 18).

Prosegue dunque il programma di depurazione biologica che da diversi anni si prende cura dell’ecosistema particolarmente delicato che è la foce del Tesino, corso d’acqua che attraversa una vallata dove si affacciano vari insediamenti produttivi fino a Rotella.

I bioattivatori sono pasticche assolutamente biologiche che contengono enzimi disidratati. A contatto con l’acqua si riattivano e riducono la carica microbiologica (soprattutto nei confronti di batteri coliformi) presente nell’acqua. Sono molto efficaci contro i batteri coliformi. La finalità è quella di “depurare” gli specchi d’acqua stagnante presenti alla foce del tesino, con conseguente miglioramento della qualità delle acque antistanti la foce stessa.

Ogni ciclo di rilascio prevede la distribuzione di 100 pasticche di bioattivatori. Gli interventi sono calendarizzati ad intervalli di 10 giorni, fino alla metà di agosto.

L’assessore alla Sostenibilità ambientale, Alessandra Biocca, fa notare la stretta relazione tra l’economia e la salute di un territorio: “Anche quest’anno con l’uso di bioattivatori a base naturale, l’Amministrazione vuole garantire la qualità delle acque balneari del nostro tratto costiero. L’economia e il turismo sono elementi fondamentali per la nostra città e l’obiettivo è di rendere la qualità delle acque sempre più alta usando prodotti naturali rispettando l’ambiente”.