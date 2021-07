Lavori sulla rete fognaria di Ascoli, disposte importanti modifiche alla viabilità L'ordinanza comunale resterà in vigore fino al 31 dicembre

112 Letture Cronaca

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 422 del 30 giugno 2021 l’Amministrazione comunale dispone con decorrenza immediata e fino al 31/12/2021, salvo termine anticipato delle opere, i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della viabilità che saranno attivati per tratti secondo le esigenze delle lavorazioni:

in Corso Trento e Trieste e in Piazza F. Simonetti il senso unico di marcia, per tutti gli utenti, con direzione di marcia sud-nord;

in Corso Trento e Trieste, in Piazza F. Simonetti e in Piazza Santa Maria I.V la revoca dell’offerta di sosta, su tutti i lati, con contestuale istituzione del divieto di sosta rimozione coatta con orario 0-24, provvedimento che la ditta potrà calibrare in base alle proprie necessità operative;

in Corso Trento e Trieste, in Piazza F. Simonetti e in Piazza Santa Maria Intervineas, il limite di velocità di 30 km/h;

l’ interdizione alla circolazione veicolare in Via delle Canterine per il tratto compreso da Via dei Sabini e fino a Corso Trento e Trieste con conseguente deviazione del traffico veicolare in Via dei Sabini/Via C.Goldoni;

l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza (stop) per le provenienze da Via C.Goldoni all’intersezione con il Corso Trento e Trieste;

per i soli lavori di pulizia del canale fognario il senso unico alternato a mezzo movieri durante la presenza del cantiere sulla strada.