Notte Bianca 2021, disposte modifiche temporanee alla viabilità di Ascoli Piceno I provvedimenti resteranno validi dalle 16.00 di venerdì 23 fino alle 3.00 di sabato 24 luglio

Con l’Ordinanza n. 483 del 20/07/2021 l’Amministrazione Comunale dispone di istituire, per il giorno 23 luglio p.v. dalle ore 16:00 e fino alle ore 3:00 del giorno 24 luglio:

1) l’interdizione della circolazione veicolare, compreso il trasporto urbano ove previsto, in:

P.zza Immacolata;- V.le B. Croce – tratto P.zza Immacolata/Via Aosta in carreggiata sud;

Via A. Murri intero tratto;

Via V. E. Orlando tratto Via Pisa/P.zza Immacolata;

Via Pesaro intero tratto;

Via Ravenna intero tratto;

Via Urbino intero tratto;

Via Kennedy – tratto P.zza Immacolata – Via Recanati;

Via Montecassino;

Via Fermo;

2)il divieto di sosta rimozione coatta, su tutti i lati, in:

P.zza Immacolata;- V.le B .Croce – tratto P.zza Immacolata/Via Aosta in carreggiata sud;

Via A.Murri intero tratto;

Via V.E.Orlando tratto Via Pisa/P.zza Immacolata;

Via Pesaro intero tratto;

Via Ravenna intero tratto;

Via Urbino intero tratto;

Via Kennedy – tratto P.zza Immacolata – Via Recanati;

Via Fermo;

Autorizza l’occupazione degli spazi pubblici da destinare alle iniziative della manifestazione in argomento, allo stazionamento dei banchi di vendita degli ambulanti e dei veicoli “autonegozio”, nonché alla sosta di ulteriori veicoli utilizzati come deposito merce.

Sono altresì autorizzate le collocazioni di palchi e pedane previste per i vari spettacoli.

E’ fatto obbligo di riservare, in ogni via interdetta alla circolazione veicolare, la corsia di marcia necessaria (di ampiezza non inferiore a m. 3,50) per il passaggio dei mezzi di soccorso.

Le eventuali occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali con attività ricadenti nelle aree interessate alla manifestazione ed interdette alla viabilità veicolare, per un ingombro pari alla lunghezza delle vetrine dell’attività per una profondità di m.1,00, limitatamente alla merceologia presente all’interno del negozio.