Dante e lo Stilnovo protagonisti venerdì 13 agosto a Grottammare L'evento, facente parte della rassegna "Voci tra le mura" avrà inizio a partire dalle ore 18.30

Dante Alighieri e lo Stilnovo per il prossimo appuntamento di “Voci tra le mura”, in programma venerdì prossimo 13 agosto nel ParcoArena Sisto V (ore 18.30). Lo spettacolo si propone di fornire il ritratto di una generazione di poeti che rivoluzionò alle origini la letteratura italiana, ricostruendo il pensiero dell’Alighieri sulla poesia a lui contemporanea.

In scena, l’attore Piergiorgio Cinì (voce recitante) e il musicista Sergio Capoferri (fisarmonica), per un altro omaggio dedicato al VII centenario della morte del sommo poeta da parte della Città di Grottammare. Introduzione storica e curiosità letterarie a cura di Enrico Piergallini.

Lo Stilnovo è stata una delle prime esperienze “strutturate” di poesia. L’iniziativa metterà in luce i rapporti tra i giovani poeti dell’epoca di Dante: poeti che intorno agli anni ‘90 del 200 avevano tra i 25 e i 35 anni: giovani legati da profonda amicizia, in costante contatto attraverso lo scambio di sonetti epistolari. La storia tra Dante Alighieri e Guido Cavalcanti e i rapporti con i poeti della generazione precedente, come Guido Guinizzelli, Guittone D’Arezzo e Bonagiunta Orbicciani, è anche un grande romanzo da raccontare. Un’amicizia che ebbe anche la sua fine e un’esperienza, quella dello Stilnovo, che l’Alighieri riepiloga nel Purgatorio.

La partecipazione all’evento può essere prenotata su www.eventbrite.it.

L’ACCESSO AGLI EVENTI E AI MUSEI SARÀ CONSENTITO SOLO DIETRO ESIBIZIONE E VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS) E DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ.

La Certificazione verde covid-19 NON è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.