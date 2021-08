Si terrà lunedì 16 agosto “Storia, aneddoti e luoghi dell’oliva ascolana” Appuntamento alle ore 21.00 in piazza Matteotti

82 Letture Associazioni

“Storia, aneddoti e luoghi dell’oliva ascolana”. E’ questo il titolo di un evento culturale gratuito con guida turistica che si svolgerà lunedì 16 agosto alle 21 ad Ascoli con partenza alle ore 21 da Piazza Matteotti.

L’iniziativa è organizzata dal comitato regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche grazie al sostegno di Fondazione Carisap, Bim Tronto e Comune di Ascoli Piceno.

La prenotazione è obbligatoria (prevista la partecipazione di un massimo di 90 persone) e dovrà avvenire entro il 13 agosto con un messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa e la data della manifestazione.

“Storia, aneddoti e luoghi dell’oliva ascolana” consiste in una camminata culturale nel centro storico della città, iniziativa predisposta dalla guida turistica abilitata Valentina Carradori che toccherà vari luoghi come ad esempio Piazza Roma e lo spazio antistante la chiesa di Sant’Angelo Magno per concludersi poi in Piazza del Popolo.

Saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19. L’utilizzo della mascherina ed il distanziamento saranno obbligatori.

Per informazioni sui prossimi appuntamenti con le attività dell’U.S. Acli Marche si possono consultare il sito www.usaclimarche.com e la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.

da: Us Acli Marche