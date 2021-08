Sabato 21 agosto presentazione a Grottammare nel nuovo libro di Evelina De Signoribus Il volume "Richiami di balene e altre voci" della poetessa cuprense sarà presentato alle ore 18.30

“Richiami di balene e altre voci” è il titolo del libro di Evelina De Signoribus per il fuoriprogramma di sabato 21 agosto de “L’estate della città”. Nel volume, i versi dell’autrice cuprense sono accompagnati dalle illustrazioni di Marco Petrella, che rendono ancora più poetica la rappresentazione della fragilità della natura.

La presentazione si terrà alle ore 18.30, presso le Logge di Piazza Peretti a Grottammare Alta. Prenotazioni su www.eventbrite.it.

“Un libro per grandi e piccini – afferma l’organizzatore Lucilio Santoni nel presentare l’evento – che, con poesie essenziali e intarsiate, narra la bellezza, il dolore, l’odore e le voci del mondo della natura, il nostro mondo. Tavole piene di intimità, ricche di spunti melodici, in cui la natura si affaccia e ci parla con le sue storie, le sue voci che reclamano la nostra attenzione e che si impongono al nostro ascolto”.

L’ACCESSO AGLI EVENTI E AI MUSEI SARÀ CONSENTITO SOLO DIETRO ESIBIZIONE E VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS) E DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ.

La Certificazione verde covid-19 NON è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.