Ascoli, modifiche alla viabilità per tutta la durata del Festival Controvento I provvedimenti in questione saranno validi tra domenica 5 e mercoledì 15 settembre

Con l’ordinanza dirigenziale n. 585 del 3 settembre 2021 l’Amministrazione comunale dispone per tutto il periodo della manifestazione denominata “Controvento” e cioè dal 05/09/2021 al 15/09/2021:

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nella fascia oraria 7:00 – 24:00 sul lato dx a salire della SP76 Colle San Marco, per il tratto di strada che va dalle “Cave Giuliani ” all’intersezione con Via Martiri della Repubblica.

Dalle ore 09:00 alle ore 20:00 di domenica 05/09/2021:

l’interdizione della circolazione veicolare e la sosta con rimozione forzata in ambo i lati di Via Martiri della Resistenza, per il tratto compreso dalla S.P. n.76 “Colle San Marco” e fino ai servizi dei campi da tennis.