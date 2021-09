Ciclista cade in un dirupo lungo un sentiero nei pressi di Montegallo Il ferito è stato trasportato in elicottero presso il pronto soccorso dell'ospedale "Mazzoni" di Ascoli

Vigili del Fuoco in azione a Montegallo nella giornata di venerdì 10 settembre per prestare soccorso a un ciclista caduto in un dirupo.

Il protagonista della vicenda, infatti, mentre si trovava in compagnia di altri due cicloamatori ha improvvisamente perso il controllo del proprio mezzo, finendo in un burrone posto a lato del sentiero che stava percorrendo e scivolando per circa 30 metri.

I Vigili del Fuoco del comando di Ascoli Piceno, attraverso il ricorso a particolari tecniche SAF (Speleo-Alpino-Fluviali), sono riusciti a recuperare il ciclista, il quale è poi stato issato a bordo di un elicottero per essere infine trasportato presso l’ospedale “Mazzoni” di Ascoli, dov’è stato affidato al personale sanitario.