Grottammare, pubblicato un nuovo avviso relativo ai buoni spesa Le domande potranno essere inviate entro giovedì 23 ottobre

107 Letture Cronaca

Fino al 23 ottobre è possibile presentare domanda per ottenere buoni spesa del valore variabile tra 50 e 300 euro, da spendere presso gli esercizi commerciali ubicati nel territorio del Comune di Grottammare dotati di POS (pagamento con carta di credito). Si tratta del terzo avviso pubblico emanato dal Comune di Grottammare nel corso dell’emergenza sanitaria.

Possono fare domanda tutti i cittadini residenti in stato di bisogno, in particolare quelli colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. Previa approfondita istruttoria da parte dei Servizi Sociali del Comune, il beneficio potrà essere esteso a persone in stato di bisogno domiciliate nel Comune di Grottammare.

Saranno esclusi dal beneficio tutti i nuclei familiari con ISEE 2021 (è accettato anche ISEE corrente) di valore superiore ad € 10.000. Ai fini dell’ammissione della domanda, si riterrà valida anche la presentazione della ricevuta di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con successiva verifica dell’effettivo valore ISEE da parte degli uffici comunali.

Avviso integrale e modulistica sono disponibili nella sezione dedicata, raggiungibile cliccando qui: https://www.comune.grottammare.ap.it/servizi/erogazione-di-buoni-spesa-a-favore-dei-cittadini-economicamente-colpiti-dal-covid-19/.