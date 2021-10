Grottammare assegna la cittadinanza benemerita alla Protezione Civile Ventisei i volontari attivi presenti sul territorio

La Città di Grottammare ha conferito la cittadinanza benemerita al Gruppo comunale di Protezione civile. L’atto è stato formalizzato lunedì scorso col voto unanime del Consiglio comunale.

“Sono stati anni di grande impegno per il corpo comunale di Protezione Civile e per tutti i volontari che in questo periodo hanno dedicato tempo e fatica volontariamente per proteggere la sicurezza pubblica e gestire le emergenze – così il sindaco Enrico Piergallini e il consigliere delegato alla PC Bruno Talamonti a commento della proposta che ha trovato il consenso di tutti i componenti del Consiglio cittadino – Il lavoro non è finito: ci aspettano mesi che saranno comunque complicati, anche se, senza essere troppo ottimisti, possiamo immaginarci un autunno e un inverno diversi rispetto a quelli trascorsi. Per queste ragioni, proprio in questa fase di passaggio ci è sembrato necessario riconoscere un titolo onorifico al gruppo comunale di pc per raccontare meglio alla città il valore di ciò che ha compiuto. Inoltre, nelle nostre intenzioni questo conferimento intende fornire un esempio di impegno civico che ci piacerebbe fosse imitato da altri cittadini nei mesi a venire. Iscriversi al gruppo comunale di Pc è un gesto di partecipazione responsabile e di generosità per aiutare la città nei momenti difficili”.

Il gruppo comunale di Protezione civile è stato istituito nel 2001 e conta attualmente 26 volontari attivi (*elenco a seguire), uomini e donne che offrono ai cittadini il proprio tempo, anche in situazioni di particolare criticità. Coordina la Protezione civile di Grottammare Cristiana Paoletti, il vice coordinatore è Andrea Sebastiani.

A raccontare la vita del gruppo basta il bilancio “pesante” degli ultimi 5 anni, caratterizzati dall’emergenza terremoto del 2016 e, dal 2020, l’emergenza sanitaria, tuttora in corso. Le attività svolte dai volontari contano 723 giornate di presenza sul campo, sia in ambito di assistenza alla popolazione (attività di ricerca, progetti di raccolta, gestione e stoccaggio, smistamento e consegna di materiali a domicilio, assistenza durante le manifestazioni pubbliche), sia di tutela del territorio (attività di pattugliamento antincendio boschivo quotidiano nel periodo 15 giugno-30 agosto nei comuni di Ripatransone, Cupra Marittima e Grottammare), per un totale di 3610 giornate/uomo (giorni di presenza x volontari in azione).

* GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE GROTTAMMARE – VOLONTARI ATTIVI

Fabio Addazi, Bruno Bachetti, Martina Belfiore, Bruno Bruni, Mariele Cameli, Riccardo Candoli, Marcello Capriotti, Pietro Concetti, Felice De Panicis, Gesumino Fanizzi, Marcella Gabrielli, Simone Galieni, Roberto Girolami, Maria Latini, Matteo Liverani, Dario Luciani, Maria Massetti, Pietro Mori, Cristiana Paoletti, Enrico Paoletti, Alfredo Perotti, Giovanni Piattoni, Maurizio Piunti, Nicola Pomili, Giovanni Romano, Andrea Sebastiani.